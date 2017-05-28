ابتعاث 30 شابة سعودية لدراسة الطيران

فجّرت الخطوط السعودية مفاجأة كبيرة، بإعلانها ابتعاث 30 من خريجات البكالوريوس في المجالات العلمية والرياضيات والحاسب الآلي، للالتحاق ببرنامج الابتعاث "وظيفتك_وبعثتك"، للتدريب على الطيران، والحصول على رخصة الطيران التجاري.

وجاء توضيح الخطوط على لسان المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة عاجل، ردًّا على ما تردد مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة علوم الطيران.

وأكد الجاسر أن الخطوط السعودية كانت سباقة في توفير المجال أمام المرأة السعودية لخدمة بلادها من خلال العمل بالمؤسسة وفق الضوابط الشرعية، حيث أثبتت جدارتها وتفوقها في مهام عملها بالشؤون المالية وتقنية المعلومات وعلاقات الضيوف ومركز الاتصال الموحد للحجز وبمكاتب المبيعات وفي شركة الخطوط السعودية للتموين وصالات الفرسان، وقريبًا في مواقع خدمة الضيوف بالمطارات.

وعبّر عن أمله في أن تشهد المملكة في القريب وجود المرأة السعودية في قلب المنظومة التشغيلية لرحلات "السعودية"، وفي موقع قائد طائرة ومساعد طيار على أحدث الطائرات في العالم.

وجاء ابتعاث الفتيات ضمن الدفعة الثانية من برنامج "وظيفتك_بعثتك"، للتدريب ودراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات بإجمالي 758 متدربًا في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وتشمل هذه المجموعة التي سيتم ابتعاثها خلال هذا العام ٣٣١ طالبًا لدراسة البكالوريوس في علوم الطيران، بالإضافة إلى عدد ١٤٣ متدربًا حاملين درجة البكالوريوس للحصول على دبلوم ورخصة طيران تجاري إلى جانب عدد ٢٧٨ طالبًا لدراسة هندسة الطائرات والأنظمة الإلكترونية وصيانة المحركات ونظم السلامة، مع عدد 6 طلبة آخرين لدراسة عمليات المطارات والنظم التشغيلية المتقدمة، وذلك بإجمالي 758 مبتعثًا.

جديرٌ بالذكر أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حاليًّا إلى حوالي 500 سيدة يعملن في عدد من المجالات، وذلك وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجّه بما يُواكب ما تشهده أنشطة المؤسسة من تنوع وتطوير متسارعين.