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تعليم

جامعة برمنغهام البريطانية تفتح فرعا لها في دبي العام المقبل

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
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جامعة برمنغهام البريطانية تفتح فرعا لها في دبي العام المقبل

تخطط جامعة برمنغهام البريطانية لافتتاح فرع لها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجري ذلك في إطار توسع خارجي تنتهجه الجامعة لتعزيز حضورها عالميا.

وقال نائب مستشار الجامعة السير ديفيد ايستوود، إن المجمع الجديد في الخليج سيكشف "مهمة الجامعة العالمية". ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من أعمال الجامعة في الإمارات الخريف المقبل،وفق موقع بي بي سي، المواد التي ستكون غالبيتها باللغة الإنجليزية، سيبدأ تدريسها فعليا خريف العام المقبل 2018.

 

وتسعى إمارة دبي لجذب أكبر عدد من الجامعات العالمية، بالتوازي مع سعيها لاستقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية إلى مراكز تسوقها الفاخرة.

 

وستحتضن مدينة دبي الأكاديمية العالمية مقر الجامعة الجديدة لتُضاف إلى ست وعشرين جامعة أخرى من تسع دول يدرس بها 25 ألف طالب، منذ عشر سنوات تقريبا.

 

ومن المقرر أن يحصل طلاب الجامعة على الدرجة العلمية نفسها التي يحصل عليها الطلاب في الجامعة الرئيسية ببريطانيا دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر إلى هناك.

 

يذكر أن دبي تحتضن حاليا كثيرا من فروع الجامعات البريطانية الأخرى منها إكستير وبرادفورد ولندن بيزنس سكول وهيريوت- وات، إذ تعمل هذه الجامعات جنبا إلى جنب في دبي مع نظيراتها من أستراليا والولايات المتحدة وأيرلندا والهند وروسيا.

 

أما في إمارة أبوظبي فتوجد جامعات دولية أخرى وفروع من جامعة السوربون الفرنسية وجامعة نيويورك الأمريكية.

 

كما توجد جامعات في أماكن أخرى في الخليج مثل كلية لندن الجامعية وكارنيغي ميلون في قطر، والتي افتتحت في الآونة الأخيرة فرعا لجامعة أبردين.

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