الإمارات تبدأ تطبيق المرحلة التجريبية لاختبار PISA في 46 مدرسة

بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق المرحلة التجريبية لاختبار /2018 PISA/ الدولي مستهدفة 46 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف مدن الدولة وبمشاركة 2164 طالبا وطالبة. ومن المقرر أن تستمر فترة الاختبارات التجريبية - التي انطلقت منذ نحو شهر - حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الخطورة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة 2021 وما يرتبط بها من مستهدفات ومؤشرات وطنية للوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الرفيع والمضي قدما نحو الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة المستدام الذي يواكب طموحات القيادة الرشيدة ويحاكي تطلعات دولة الامارات نحو التنمية المستدامة القائمة على المعرفة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكدت رابعة السميطي الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء أن الوزارة وضعت ضمن خططها التطويرية للتعليم وبما يتماشى مع رؤية 2021 تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تتمثل في جانب منها بأن تكون الدولة من بين أفضل 20 دولة في مؤشر اختبار PISA بحلول 2021 مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع مدارس الدولة سواء الخاصة أو الحكومية ستشارك في الاختبار بدورته المقبلة.

وقالت إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية الاختبارات الدولية في تحسين جودة التعليم، لذا برزت الحاجة إلى المشاركة في الاختبارات الدولية.. ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على المشاركة المتواصلة وكانت أول مشاركة في هذه الدراسة في العام 2009 التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية /OECD/ حيث يتم تنفيذ اختبار PISA كل /3/ أعوام ويقيس أداء الطلبة في سن /15/ في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة.

ونوهت السميطي إلى أن وزارة التربية اعتمدت مبادرة جديدة تسعى من خلالها إلى تحسين نتائج طلبة الإمارات في اختباراتPISA وذلك عبر مشاركتها الأولى السنة الحالية في اختبارPISA للمدارس والذي سيعقد سنويا في جميع مدارس التعليم العام الذي سيخصص لطلبة الصف العاشر.

وأوضحت أن وزارة التربية وضعت لكل مدرسة أهداف فردية سنوية متصلة بتحقيق مؤشرات عالية المستوى بخصوص الاختبارات الدولية وأنه سيتم مراجعة ما تم إنجازه بخصوص تحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستضمن تمكن كل مدرسة من تحقيق الأهداف المحددة وبالتالي بلوغ الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق الأجندة الوطنية المرتبطة بالاختبارات الدولية.

وأشارت إلى أن الاختبار صمم بطريقة تساعد المدارس على قياس أداء طلبتهم مقارنة مع اختبار PISA لافتة إلى أن كل مدرسة ستتسلم تقريرا مفصلا مع تحليل الأداء لكل مدرسة يتيح معلومات وبيانات مهمة عن أداء طلبتها بجانب إعطاء تقييم خاص بها ومقارنتها بالمدارس المشاركة على مستوى العالم وذلك بهدف تطوير وتحسين جودة التعليم في المدارس ودعم البحوث والدراسات المتربطة بتطويرها.

وأكدت أن المشاركة في اختبار PISA تعد الرابعة لدولة الإمارات في هذا الاختبار الذي تشارك فيه أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، إذ تسعى كل منها الحصول على بيانات موثوقة ومنتظمة حول أداء أنظمتها التعليمية ومدى اكتساب طلبتها للمعرفة والمهارات المطلوبة لمشاركتهم الفاعلة في الأنظمة الاقتصادية الحديثة والمتطورة.

وقالت سعادتها إن مشاركة الدولة في هذه الدراسة العالمية يمثل حاجة ماسة للوقوف على مخرجات التعليم في الدولة ومدى نجاح المناهج في تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية التي ستمكنهم من مواجهة الحياة ومواصلة التعلم، فضلا عن كونها تساعد على تطوير الاستراتيجيات التعليمية بالدولة إضافة إلى تقديم بيانات تربوية ومؤشرات إحصائية ذات جودة عالية تساعد على فهم العوامل المدرسية وغير المدرسية المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم.

وأوضحت أن البرنامج يعد أداة مهمة تمكن صناع القرار من تحديد مقومات النظام التعليمي الذي يتسم بكونه رفيع المستوى من خلال تزويدهم ببيانات عن أداء الطلبة القابلة للمقارنة دوليا.