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تعليم

أبوظبي تمنع المدارس "ذات الأداء الضعيف" من استقبال طلبة جدد

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
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أبوظبي تمنع المدارس "ذات الأداء الضعيف" من استقبال طلبة جدد

أغلق مجلس أبوظبي للتعليم باب التسجيل على الطلبة الجدد أو المنتقلين إلى المدارس ذات الأداء الضعيف والضعيف جدا، عازيا هذه الخطوة إلى مساعيه لرفع جودة المخرجات التعليمية للمدارس الخاصة بالإمارة.

 

وبلغ عدد المدارس التي تم إغلاق باب التسجيل فيها 26 مدرسة تتوزع في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تم إبلاغها "خطيا" بهذا القرار في شهر مارس 2017 من أجل الالتزام بما جاء فيه.

 

وأشار المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، وفق وكالة أنباء الإمارات، إلى أن إغلاق التسجيل سيستمر إلى حين حصول المدرسة على أداء مقبول "على الأقل" في تقرير ارتقاء عند الزيارة القادمة إلى المدرسة.

 

وشدد الظاهري على أن تتخذ إدارات هذه المدارس إجراءات وخطوات جدية لتطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع توقعات المجلس.

 

يشار إلى أن المجلس يزود كافة المدارس بتقارير تفصيلية لعمليات التقييم توضح جوانب الضعف في أدائها ويطلب منها تقديم خطط تطويرية واستراتيجيات لتحسين الأداء.

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