100 منحة لطلاب الإمارات من الجامعة الدولية الماليزية

أعلنت الجامعة الدولية الماليزية وهي إحدى جامعات شبكة "لوريت إنترناشونال يونفرسيتيز" عن تقديم 100 منحة دراسية خاصة بمدارس الإمارات تتيح لمستحقيها من الطلاب فرص استكمال دراساتهم الجامعية والعليا في ماليزيا.

ويهدف برنامج المنح الدراسية الذي تدعمه وزارة التربية الماليزية وشركة "فيوتشر بورد إيديوكيشن" الاستشارية في مجال التربية والتعليم، إلى تزويد جيل جديد من الرواد بالمهارات والمعارف التي لاغنى عنها في مواجهة التحديات المتزايدة في عالم اليوم. و سوف يقوم يوبزلان حاجي يوسف القنصل العام الماليزي بدبي بتسليم المنح للمدارس التي تخصص لها.

وتوزع المنح الدراسية على الطلاب الذين يبلغ معدل نجاحهم التراكمي في الشهادة الثانوية العامة 70% فأكثر.كما سوف يتم تخصيص نسبة 35% من المنح للطلاب المتميزين و نسبة 45% منها للطلاب الفائقين .

وتمتاز الجامعة الدولية الماليزية بتوفير بيئة تعليمية متطورة ومستقرة حيث تنتشر مبانيها ذات التجهيزات الأحدث عالميا في مجال التعليم والتقنية في مختلف المدن الماليزية التي تتميز بالنشاط السكاني الكثيف .

وقال فاندانا ماهاجان رئيس شركة " فيوتشر بورد إيديوكيشن" : " نحن سعداء بمشاركة الجامعة الدولية الماليزية والسفارة الماليزية في برنامج المنح الدراسية المتميز. ولا شك ان ماليزيا مصنفة ضمن وجهات التعليم العالمية الرائدة منذ عدة سنوات خاصة وأن تكلفة العيش والدراسة فيها مناسبة للجميع فضلا عن تنوع بيئة التعليم في الجامعة الدولية الماليزية التي توفر تجربة تعليم جامعي فريدة."

ومن جانبه قال مايكل تان وكيل الجامعة الدولية الماليزية :" كانت الجامعة الدولية الماليزية وكلياتها ولا تزال سباقة في توفير برامج تعليم عالية الجودة ومناهج تعليمية متخصصة تخدم سوق العمل الأمر الذي يمكن الطلاب الخريجين من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة والثقة بالنفس عند دخولهم سوق العمل في الشركات."

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