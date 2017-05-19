افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة بدبي العام الدراسي المقبل

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي المقبل (2017- 2018) تطبق مناهج تعليمية متنوعة بين الأميركي والبريطاني والهندي والبكالوريا الدولية وفقاً لكلثم البلوشي المدير التنفيذي لتطوير فرص التعليم في الهيئة.

وأشارت إلى أن هذه المدارس تتوزع في مناطق مختلفة بدبي من بينها القصيص والورقاء وند الشباب وميدان والقوز ومجمع دبي للاستثمار والورقاء ‏وتتراوح رسوم تلك المدارس بين 15 و45 الف درهم.

ولفتت البلوشي، وفقا لصحية البيان، إلى أن قطاع التعليم الخاص بدبي يواصل مسيرته نحو تعزيز فرص تعليمية عالية الجودة للطلبة الحاليين والجدد، بالإضافة إلى اجتذاب فروع دولية لمدارس ذات تاريخ عريق تمثل إضافة نوعية إلى قطاع التعليم الخاص بدبي.

وأشارت إلى أن 72 مدرسة خاصة جديدة قد دخلت الخدمة خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تأسيس الهيئة بمعدلات نمو في أعداد الطلبة بلغت 89%، مؤكدة أنه ومع افتتاح المدارس الخاصة الجديدة فقد أصبح أمام أولياء الأمور المزيد من الخيارات المتنوعة التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم في رحلة أبنائهم التعليمية، لاسيما وأن العام الدراسي المقبل سيشهد المزيد من التنوع في المناهج التعليمية المطبقة.

إذ توفر المدارس الجديدة مناهج متنوعة بينها المنهاج البريطاني والأميركي والهندي والفرنسي والكندي بما يعزز من جاذبية إمارة دبي باعتبارها وجهة إقليمية للتعليم والتعلم، ويحفز في الوقت ذاته من تنافسية قطاع التعليم الخاص، فضلاً عن تحفيز التوازن بين عدد الفرص التعليمية المتوفرة من جهة وبين احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى.

وشهدت دبي خلال العام الدراسي الجاري افتتاح 15 مدرسة خاصة بدبي تتوزع في 10 مناطق مختلفة بالإمارة، ومنها " البرشاء 1 والبرشاء جنوب 2، والقوز، وشارع الثنية، وشارع الشيخ زايد، وند الشبا، وقرية جميرا، والميدان، وأم سقيم، وأكويا، ما يعكس النمو المتواصل في فرص التعليم الجيد الذي يتلقاه الطلبة في المدارس الخاصة.

ودعت المدير التنفيذي لتطوير فرص التعليم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أولياء أمور الطلبة الحاليين والجدد إلى الاطلاع على الفرص الجديدة المتوفرة، مشيرة إلى أن القرار بات اليوم بين يدي أولياء أمور الطلبة بمختلف الجوانب التي تتعلق بتحديد أكثر الخيارات التعليمية ملاءمة لرحلة أطفالهم التعليمية.

وشهد العام الدراسي 2016- 2017 نمواً في أعداد المدارس الخاصة بأكثر من ضعفي العدد الذي تم افتتاحه خلال العام الدراسي الحالي، وجاء هذا النمو نتيجة الاقبال المتزايد على قطاع التعليم الخاص بدبي الامر الذي يعكس جاذبيه القطاع وثقة المستثمرين وأولياء الأمور وذوي الطلبة فيه، معتبرة أكبر نمو شهدته دبي في فتح المدارس، مقارنة مع العام الدراسي 2013-2014 الذي فتحت فيها 11 مدرسة خاصة وهو أعلى معدل نمو سنوي من حيث عدد المدارس الخاصة الجديدة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية للمدارس التي تقدم مستوى جودة تعليم وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية، إلى جانب العمل على اجتذاب مستثمرين أثبتوا نجاحاً في إدارة مدارس خاصة داخل الدولة لفتح مدارس جديدة بدبي، إضافة إلى اجتذاب مستثمرين جدد من خارج الدولة ممن لديهم تجارب ناجحة في هذا المجال.