"أبوظبي للتعليم":تفعيل التصديق المسبق لشهادات الصف الـ 12 بالمدارس الأحد

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم بدء تفعيل خدمة التصديق المسبق لشهادات الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة للمتعاملين وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليه وتوفير وقتهم وجهدهم وتحسين تجربتهم وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتماشيا مع رؤية إدارة خدمة المتعاملين التي تهدف لأن تكون الجهة الحكومية الرائدة في إسعاد المتعاملين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يقدم مجلس أبوظبي للتعليم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتصديق الشهادات الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة نظرا لحاجة طلبة الصف الثاني عشر لاعتماد شهاداتهم الدراسية للصفين العاشر والحادي عشر وشهادة حسن السيرة والسلوك لتقديمها لمؤسسات التعليم العالي.

ويتم تكليف نائب مدير المدرسة الحكومية بإصدار وتصديق الشهادات الدراسية واستيفاء الرسوم المالية المقررة وتسليمها للطلبة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/05/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 01/06/2017.

وأكد سعود النيادي مدير إدارة خدمة المتعاملين في مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على ترسيخ ثقافة التميز بشكل مستمر والارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم أحدث الطرق المبتكرة التي تسهل إنجاز معاملاتهم في أوقات قياسية إضافة إلى توفير خدمات إدارة خدمة المتعاملين في مختلف قنوات الخدمة وفي مراكز الخدمة المنتشرة في إمارة أبوظبي لتخفيف العبء والجهد عليهم.

وأضاف أن أوقات الذروة مع نهاية العام الدراسي تشهد تدفقا كبيرا من قبل المتعاملين على مراكز الخدمة الأمر الذي استدعى تطوير مستويات الخدمة بهدف تقديم تجربة عميل متسقة.

وأشار النيادي إلى ان المجلس عمل على تمكين المدارس الحكومية من تقديم خدمات تصديق الشهادات وهو ما يسهم في تعزيز قدرات المدارس في تقديم الخدمات مثل المصادقة وإصدار الشهادات الرسمية وتقليل العبء على المتعاملين.

ويمكن لطلاب المدارس الحكومية والخاصة تصديق شهاداتهم في / 23 / مركزا من مراكز "تم" على مستوى إمارة أبوظبي للمدارس التي تطبق "منهاج وزارة التربية والتعليم".

كما يمكنهم التقدم بطلب الشهادات الدراسية الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.adec.ac.ae أو زيارة مراكز الخدمة في كل من أبوظبي العين ومدينة الظفره لإصدار وتصديق الشهادات الدراسية من الساعة 8:00 صباحا وحتى 4:00 مساء .