10 سبتمبر بداية العام الدارسي الجديد في أبوظبي

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم اليوم تعميماً لجميع المدارس ورياض الاطفال في الإماراة بتعديل التقويم لعام 2017- 2018، حيث تم تحديد موعد بدء دوام الطلاب في يوم 10 من شهر سبتمبر.
وتستهل الهيئة التدريسية عملها يوم 3 من الشهر نفسه، على أن تمتد إجازة الشتاء مدة أربعة أسابيع، حسب صصحيفة البيان.
أما إجازة الربيع فتمتد لأسبوعين، على أن ينتهي دوام الطلاب في جميع المراحل الدراسية، بتاريخ 5 يونيو 2018 ، وستختتم الهيئة التدريسية عملها بتاريخ 12 يوليو 2018.
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