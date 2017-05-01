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تعليم

10 سبتمبر بداية العام الدارسي الجديد في أبوظبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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10 سبتمبر بداية العام الدارسي الجديد في أبوظبي

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم اليوم تعميماً لجميع المدارس ورياض الاطفال في الإماراة بتعديل التقويم لعام 2017- 2018، حيث تم تحديد موعد بدء دوام الطلاب في يوم 10 من شهر سبتمبر.

 

وتستهل الهيئة التدريسية عملها يوم 3 من الشهر نفسه، على أن تمتد إجازة الشتاء مدة أربعة أسابيع، حسب صصحيفة البيان.

 

أما إجازة الربيع فتمتد لأسبوعين، على أن ينتهي دوام الطلاب في جميع المراحل الدراسية، بتاريخ 5 يونيو 2018 ، وستختتم الهيئة التدريسية عملها بتاريخ 12 يوليو 2018.

 

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