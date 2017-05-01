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تعليم

جامعة حمد بن خليفة تحتفل بتخريج أكبر دفعة من الطلاب

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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جامعة حمد بن خليفة تحتفل بتخريج أكبر دفعة من الطلاب
مَنحت الجامعة شهاداتها لـ 148 خريجًا بحضور الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة.

احتفلت جامعة حمد بن خليفة، أمس بتخريج أكبر دفعة من طلابها حتى الآن، وذلك خلال حفل أقيم في مركز الطلاب التابع للجامعة في المدينة التعليمية.
 ومَنحت الجامعة شهاداتها لـ 148 خريجًا بحضور الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة.
وتعد الدفعة التي تم تخريجها هذا العام أكبر بكثير من دفعة العام الماضي التي بلغت 111 طالبًا وطالبة، وهي تقارب ضعف عدد طلاب الدفعة الأولى التي تخرجت من الجامعة عام 2014، وهذا دليل على النمو السريع للجامعة والطلب المتزايد على خدمات التعليم العالي رفيعة المستوى.
وفي إنجاز آخر يُضاف إلى رصيد الجامعة، تميز حفل التخرج لهذا العام بتخريج أول 17 طالبًا وطالبة من برامج الماجستير في العلوم البيولوجية والطبية الحيوية، والطاقة المستدامة، والبيئة المستدامة، بكلية العلوم والهندسة التابعة لجامعة حمد بن خليفة. كما تخرج 87 طالبًا وطالبة من كلية الدراسات الإسلامية، و18 من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و26 من برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد.
وفي وقت سابق، اجتمع مجلس أمناء الجامعة لمناقشة التطورات في جامعة حمد بن خليفة. وقالت رئيسة مجلس الأمناء، الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، في حديثها قبيل حفل التخرج: "إن جوهر جامعة حمد بن خليفة ينبع من أخلاقيات وطموحات الرجل الذي تحمل اسمه: صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إن التزام سموه الراسخ بتطوير دولة قطر لتصبح أمة متقدمة تلعب دورًا دوليًا في رحلة التحول العالمية مع الحفاظ على أصالة التراث والثقافة القطرية، هو ما يشكل المنظومة التي تقوم عليها جامعة حمد بن خليفة".
ويمثل طلاب دفعة هذا العام 37 دولة، وبينهم أكثر من 40% من المواطنين القطريين. وتظهر النسبة المرتفعة من الخريجين القطريين في العديد من برامج الجامعة، بما فيها برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد، الذي يضم 92% من الخريجين القطريين، وبرنامج ماجستير الآداب في السياسة العامة في الإسلام مع أكثر من 48% من إجمالي الخريجين القطريين. وينقسم الخريجون هذا العام بالتساوي بين الجنسين إلى حدّ ما، حيث تمثل الإناث نسبة 49% من إجمالي الخريجين.

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