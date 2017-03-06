السعودية: اعتماد مواعيد التسجيل في نظام "نور" للطلاب المستجدين

اعتمدت وزارة التعليم السعودية مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ الذي يبدأ يوم الأحد 19 /12 /1438هـ (10/9/2017) تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاء في تعميم أصدره وزير التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة)، والمدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية وروضات الأطفال التابعة.

وأوضحت الوزارة قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

- الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال:

1. يحق التسجيل في هذه المرحلة للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي وحتى سن السادسة.

2. الطفل المستحق للتسجيل هو من كان تاريخ ميلاده 20/12/1435هـ الموافق 14/10/2014م و لم يبلغ سن السادسة.

3. أي طفل بلغ سن السادسة لا يقبل في مرحلة رياض الأطفال.

4. يبدأ تسجيلهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام عن طريق الروضات، ويغلق بتسديد الشواغر بالروضة والأولوية لمن يسجل أولاً.

- الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي:

1. طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/1439هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوما فقط.

2. طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً كحد أعلى، بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير.

وأضافت الوزارة أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور noor.moe.gov.sa أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا يوجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصة.