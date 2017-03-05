الشارقة: قرار بشأن تعديل بعض ضوابط استمرارية المنح الدراسية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيسا لجامعتي الشارقة والأميركية في الشارقة قرارا بشأن تعديل بعض ضوابط استمرارية المنح الدراسية.

ونص القرار على زيادة مجموع ساعات السماح الإضافية التي تمنح للطلبة المتعثرين في الدراسة في برنامجي البكالوريوس والدبلوم خلال مدة الدراسة كلها إلى ما يعادل ساعات الدراسة المعتمدة لفصل دراسي كامل " 12 - 16 ساعة معتمدة ".

ويأتي هذا القرار، وفق وكالة أنباء الإمارات، انطلاقا من إيمان سموه بأهمية حث أبنائه وبناته طلبة جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة الحاصلين على منح دراسية على بذل الجهد واستكمال الدراسة الجامعية بنجاح والتي ستأهلهم للانخراط في سوق العمل في المجالات المختلفة.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة أبناءه وبناته طلبة الجامعات جميعا إلى أن يجتهدوا في دراستهم ويحصلوا على شهاداتهم الجامعية دون تأخير ليكونوا خير عون لأنفسهم وذويهم وليشاركوا في تقدم وتطور مجتمعاتهم.