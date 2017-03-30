وزارة التعليم السعودية تبدأ بالاستغناء عن الكتب

أعلن وزير التعليم السعودي أحمد العيسى تقاعد التعليم العام التقليدي وولادة مبادرة مشروع التحول نحو التعليم الرقمي بمبلغ 1.6 مليار ريال (حوالي 427 مليون دولار) تشمل تطبيق كامل المشروع خلال السنوات المقبلة إلى العام 2020.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الوزير إن تطبيق المشروع سيبدأ هذا العام في 150 مدرسة، للتأكد من عوامل النجاح والعقبات، ثم يطبق منتصف العام الدراسي المقبل على 1500 مدرسة، وفي العام الثالث ستسعى الوزارة لتطبيقه على كافة مدارس المملكة، لتنتهي تماما من طباعة أي كتاب ورقي.

وجاء إعلان الوزير خلال حفل توقيع مشروع التحول نحو التعليم الرقمي للمناهج بين الوزارة وشركة تطوير لتقنيات التعليم الذي تم أمس الأربعاء في مقر الوزارة بالرياض.

وقال "العيسى" إنه سيتم تغيير البنية التعليمية في جميع مدارس المملكة، والاستفادة من التقنية الحديثة في مجال التعليم، وتغيير أسلوب تعاطي المعلم مع المادة التعليمية من خلال استخدام التقنية بجميع أبعادها في الدرس داخل الحصة الدراسية وخارجها.

وحول مجانية الأجهزة اللوحية، التي ستقدم للطلاب من عدمها، أكد "العيسى" أن الوزارة بحثت مع إحدى الشركات المتخصصة إنشاء مصنع للألواح الذكية، بحيث ينتج المصنع الأجهزة الذكية للطلاب بأسعار منافسة، إلا أن تحديد منح الأجهزة للطلاب بالمجان من عدمه لم يتقرر حتى الآن.