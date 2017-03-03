استراليا تقدم أول دورة جامعية عن جرائم الإنترنت وتمويل الإرهاب والمافيا

سيدني 3 مارس آذار (رويترز) - قالت استراليا اليوم الجمعة إنها ستقدم أول دورة جامعية في العالم لتدريب محللي المعلومات على التصدي لجرائم الإنترنت مدفوعة بالأساليب المبتكرة لتحويل الأموال بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتشددة.

ويوسع هذا الإجراء نطاق محاولات رئيس الوزراء مالكوم ترنبول لتعزيز مراقبة التحويلات المالية وسط مخاوف من لجوء الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة لتقنيات مثل "الإنترنت المظلم" والعملات المشفرة لتصعيب عملية تتبع مدفوعاتها.

و"الإنترنت المظلم" شبكة اتصال مخفية عن الشبكة العامة الظاهرة على السطح.

وفي العام الأخير وسع ترنبول نطاق الدور الذي يلعبه (المركز الاسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات المالية -AUSTRAC) وهو وكالة معنية برصد الأموال ووافق على تبادل المعلومات عن الجرائم المالية مع الصين.

وقال وزير العدل مايكل كينان إن المركز سيبدأ أول دورة تدريبية معتمدة - Financial Intelligence Analyst Course- لتحليل المعلومات المالية بعد أن شارك 16 محللا من وكالات إنفاذ القانون في دورة تمهيدية.