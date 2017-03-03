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تعليم

منتجات أبل تفقد جاذبيتها في المدارس الأمريكية

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 مارس 2017
منتجات أبل تفقد جاذبيتها في المدارس الأمريكية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن منتجات أبل بدأت تفقد جاذبيتها في المدارس الأمريكية التي اعتادت شركات التقنية جذب طلابها لمنتجاتها طوال حياتهم.

وتتراجع خلال السنوات الثلاثة الماضية، أجهزة أي باد وماك بوك والتي كانت تمثل نصف الأجهزة المحمولة التي شحنت للمدراس الأمريكية عام 2013  لتحل أجهزة كروم بوك بدلا منها ، وهي أجهزة لا تقل سوأ عن أجهزة أبل وتعمل بنظام كروم من غوغل وتصنعها شركات مثل سامسونغ وأيسر.

 

ويعلق مدرس على الموضوع بالقول:" كنت مسرورا جدا مع إلغاء تسمية أي باد للطلاب والطالبات في الصف السابع فهو جهاز سيء جدا لتوليد وإنتاج المحتوى ولا تصلح شاشته لأي شيء سوى تصفح الإنترنت والألعاب، أما التعامل مع الصور وتحريرها وكذلك الملفات فهو أمر مؤلم أو مستحيل كليا بواسطة هذه الأجهزة التي لا تصلح لتعليم البرمجة وكتابة الكود بل إن الطباعة في هذه الاجهزة هي أصعب أمر يمكنك تجربته ولذلك فإن العشرات من الطلاب الذين كنت أتولى تعليمهم كانوا يشترون لوحات مفاتيح مما جعل إنجاز أي مهمة أمرا يستغرق 3 أضعاف ما تستغرقه عادة.

والأنكى من ذلك إن سعرها باهظ جدا وكان واضحا لكل الضالعين بالتقنية أن هذه التجربة محكومة بالفشل، ولسوء الحظ فإن التعليم أصبح مثل باقي المجالات التي تلاحق الموضة لكن الأمر هنا هو أن الكمبيوتر الاعتيادي لا يزال متفوقا في كل المجالات، كما أن أجهزة كروم سيئة جدا أيضا ولا أرى بأن التحرك لصالحه هو أمر إيجابي أيضا".

 

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