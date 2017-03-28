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تعليم

السعوديون يعترضون على مواعيد الامتحانات في رمضان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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السعوديون يعترضون على مواعيد الامتحانات في رمضان

أبدى 70.69 بالمئة من السعوديين المشاركين في استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس الإثنين اعتراضهم على قرار وزارة التعليم بتحديد موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1437-1438 في الساعة العاشرة صباحاً بدءاً من الأحد 9 رمضان المقبل إذ يرون أن التوقيت غير مناسب فيما أيد قرار الوزارة 17.24 بالمئة فقط من المصوتين.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الاستطلاع -الذي أجراه مركز الاستطلاع والقياس للدراسات- طرح تساؤلا مفاده "حسب التقويم الدراسي الصادر من وزارة التعليم ستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني هذا العام في العاشرة صباح يوم الأحد 9 رمضان 1438، برأيك هل ترى هذا التوقيت مناسبا لأداء الاختبارات".

 

وجاءت إجابة 17.24 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، بأن توقيت الاختبارات الذي حددته الوزارة مناسب، فيما أجاب 12.07 بالمئة بأن التوقيت مناسب إلى حد ما، ويرى 70.69 بالمئة من المصوتين بأن التوقيت غير مناسب. 

 

وتأتي نتائج الاستطلاع وسط تضارب في الميدان التعليمي بين منسوبي التعليم، والطلاب، وأولياء الأمور من جهة، ومسؤولي الوزارة من جهة أخرى، حيال أداء الاختبارات في رمضان، إذ يرى البعض أن أداء الاختبارات في رمضان ستكون لها نتائج سلبية على أداء الطلاب.

 

وفي المقابل يرى آخرون عدم وجود ما يمنع من أداء الاختبارات في رمضان، بينما يرى البعض الآخر ضرورة تقديم موعد الاختبارات إلى الساعة السابعة، بدلاً من العاشرة.

 

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