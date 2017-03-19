محمد بن راشد يكرم الكندية ماجي ماكدونال بجائزة أفضل معلم في العالم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المعلمة ماجي ماكدونال من كندا التي فازت بجائزة المعلم العالمية التي تنظمها سنويا مؤسسة فاركي في دبي.

وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع اطلنطس في دبي مساء اليوم وحضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وفق صحيفة البيان.

الى جانب الدكتورة ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة التربية والثقافة والعلوم "يونسكو" والسيد صني فاركي رئيس مؤسسة فاركي وعدد من القيادات التعليمية والتربوية العالمية ومن دولة الإمارات.