تعليق الدرسة في تبوك وعنيزة والرس وحفر الباطن غداً الأحد

أعلنت إدارت تعليم تبوك، وعنيزة، والرس، والقريات، وحفر الباطن، والمجمعة، والكلية التقنية في بريدة، تعليق الدراسة غداً الأحد 20-6-1438هـ، بسبب الظروف المناخية.