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تعليم

تعليق الدرسة في تبوك وعنيزة والرس وحفر الباطن غداً الأحد

أريبيان بزنس
السبت، 18 مارس 2017
تعليق الدرسة في تبوك وعنيزة والرس وحفر الباطن غداً الأحد
أعلنت إدارت تعليم تبوك، وعنيزة، والرس، والقريات، وحفر الباطن، والمجمعة، والكلية التقنية في بريدة، تعليق الدراسة غداً الأحد 20-6-1438هـ، بسبب الظروف المناخية.

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