المدرسة الأهلية الخيرية في دبي ﻿تكشف حقيقة فيديو الامتحان بلا مراقب المنتشر

أكد الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية أن الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوضح وجود طلاب يؤدون امتحان ‏داخل الصف الدراسي بطريقة فوضوية ‏من دون أي معلم مراقب ‏هو مجرد امتحان تجريبي يتدرب عليه الطلبة استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ غدا الخميس ‏ولم يحسب عليه أي درجات للطالب.

‏وأكد فرحات، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان، أن الطلبة انتهزوا فرصة عدم وجود المعلم داخل الصف الدراسي وقام أحدهم بتصوير الفيديو ‏ما ‏يتنافى مع العادات والتقاليد والأدب وسيتم معاقبة الطالب الذي قام بتصوير الفيديو واصطحابه الهاتف الخلوي داخل الصف الدراسي.

‏ولفت الدكتور‏ كمال فرحات ‏إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المعلم لما كان سببا رئيسيا في تلك الفوضى التي لم تحدث نهائيا في تاريخ المدرسة.

‏واكد ان المدرسة حريصة على اتباع القوانين سواء قوانين الدولة أو قوانين وزارة التربية والتعليم التي تؤكد ‏على عدم اصطحاب الهاتف الخلوي داخل المبنى المدرسي، ‏مشيرا إلى أن المدرسة بها متابعة قوية لسحب تلك الهواتف وعدم حدوث أي فوضى في أي اختبارات تجريها المدرسة داخليا.

‏وذكر ان الاختبارات الرئيسية يؤديها الطلبة خارج المدرسة في إحدى المدارس الحكومية بالدولة كما هو معروف ومعمول به في قوانين وزارة التربية والتعليم.