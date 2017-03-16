Arabian business
تعليم

المدرسة الأهلية الخيرية في دبي ﻿تكشف حقيقة فيديو الامتحان بلا مراقب المنتشر

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
المدرسة الأهلية الخيرية في دبي ﻿تكشف حقيقة فيديو الامتحان بلا مراقب المنتشر

أكد الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية أن الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوضح وجود طلاب يؤدون امتحان ‏داخل الصف الدراسي بطريقة فوضوية ‏من دون أي معلم مراقب ‏هو مجرد امتحان تجريبي يتدرب عليه الطلبة استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ غدا الخميس ‏ولم يحسب عليه أي درجات للطالب.

‏وأكد فرحات، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان، أن الطلبة انتهزوا فرصة عدم وجود المعلم داخل الصف الدراسي وقام أحدهم بتصوير الفيديو ‏ما ‏يتنافى مع العادات والتقاليد والأدب وسيتم معاقبة الطالب الذي قام بتصوير الفيديو واصطحابه الهاتف الخلوي داخل الصف الدراسي.

‏ولفت الدكتور‏ كمال فرحات ‏إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المعلم لما كان سببا رئيسيا في تلك الفوضى التي لم تحدث نهائيا في تاريخ المدرسة.

‏واكد ان المدرسة حريصة على اتباع القوانين سواء قوانين الدولة أو قوانين وزارة التربية والتعليم التي تؤكد ‏على عدم اصطحاب الهاتف الخلوي داخل المبنى المدرسي، ‏مشيرا إلى أن المدرسة بها متابعة قوية لسحب تلك الهواتف وعدم حدوث أي فوضى في أي اختبارات تجريها المدرسة داخليا.

‏وذكر ان الاختبارات الرئيسية يؤديها الطلبة خارج المدرسة في إحدى المدارس الحكومية بالدولة كما هو معروف ومعمول به في قوانين وزارة التربية والتعليم.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

90 مدرسة في أبوظبي طلبت زيادة رسومها خلال العام الدراسي الحالي

فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

السعودية: القبض على أربعة طلاب متهمين بحرق مركبة مدير مدرسة في جدة

الكويت: هدم 20 مدرسة حكومية بكلفة مليون دينار

تعليقات

المزيد في تعليم

الإمارات تتجه لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع الصفوف الدراسية

السعودية: اعتماد مواعيد التسجيل في نظام "نور" للطلاب المستجدين

الشارقة: قرار بشأن تعديل بعض ضوابط استمرارية المنح الدراسية

استراليا تقدم أول دورة جامعية عن جرائم الإنترنت وتمويل الإرهاب والمافيا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شاهد القوالب الخرسانية لأنفاق مترو دبي "مسار 2020 "

بالصور : مشروع "ميدان ون مول" في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »