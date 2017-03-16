المدرسة الأهلية الخيرية في دبي ﻿تكشف حقيقة فيديو الامتحان بلا مراقب المنتشر

أكد الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية أن الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوضح وجود طلاب يؤدون امتحان داخل الصف الدراسي بطريقة فوضوية من دون أي معلم مراقب هو مجرد امتحان تجريبي يتدرب عليه الطلبة استعداداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ غدا الخميس ولم يحسب عليه أي درجات للطالب.
وأكد فرحات، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان، أن الطلبة انتهزوا فرصة عدم وجود المعلم داخل الصف الدراسي وقام أحدهم بتصوير الفيديو ما يتنافى مع العادات والتقاليد والأدب وسيتم معاقبة الطالب الذي قام بتصوير الفيديو واصطحابه الهاتف الخلوي داخل الصف الدراسي.
ولفت الدكتور كمال فرحات إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المعلم لما كان سببا رئيسيا في تلك الفوضى التي لم تحدث نهائيا في تاريخ المدرسة.
واكد ان المدرسة حريصة على اتباع القوانين سواء قوانين الدولة أو قوانين وزارة التربية والتعليم التي تؤكد على عدم اصطحاب الهاتف الخلوي داخل المبنى المدرسي، مشيرا إلى أن المدرسة بها متابعة قوية لسحب تلك الهواتف وعدم حدوث أي فوضى في أي اختبارات تجريها المدرسة داخليا.
وذكر ان الاختبارات الرئيسية يؤديها الطلبة خارج المدرسة في إحدى المدارس الحكومية بالدولة كما هو معروف ومعمول به في قوانين وزارة التربية والتعليم.المزيد من أخبار الإمارات
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