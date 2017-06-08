"التربية والتعليم" بالإمارات تؤجل نتائج الثاني عشر إلى الغد

أجلت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثاني عشر بمساريها العام والمتقدم حتى يوم غد الساعة 2 ظهراً لجميع أنواع التعليم العام والخاص الذي يدرس منهاج وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم تعتذر عن عدم اتاحة النتائج الليلة لظروف خارجة عن السيطرة وتؤكد أنها وضعت مصلحة الطلبة في الإعتبار.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن جميع النتائج ستتاح للطلبة بعد الساعة الثانية ظهراً من خلال 3 قنوات يمكن من خلالها للطلبة وأولياء أمورهم معرفة النتائج، وفقا لصحيفة البيان.