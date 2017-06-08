"التربية والتعليم" بالإمارات تؤجل نتائج الثاني عشر إلى الغد

أجلت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثاني عشر بمساريها العام والمتقدم حتى يوم غد الساعة 2 ظهراً لجميع أنواع التعليم العام والخاص الذي يدرس منهاج وزارة التربية والتعليم.
وزارة التربية والتعليم تعتذر عن عدم اتاحة النتائج الليلة لظروف خارجة عن السيطرة وتؤكد أنها وضعت مصلحة الطلبة في الإعتبار.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن جميع النتائج ستتاح للطلبة بعد الساعة الثانية ظهراً من خلال 3 قنوات يمكن من خلالها للطلبة وأولياء أمورهم معرفة النتائج، وفقا لصحيفة البيان.
أولها إرسال رسائل نصية بالمجموع لذوي الطلبة وحسب الأرقام المسجلة في برنامج sis، والقناة الثانية إمكان جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة ومدارس تعليم الكبار والمنازل التابعة للوزارة في دبي والمناطق الشمالية الاطلاع على النتائج عبر «أبناؤنا» من خلال نظام إدارة معلومات الطلبة، ويمكن الدخول مباشرة على البوابة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري لكل طالب، والثالثة تسلم بطاقات أداء الطلاب بشكل مفصل من المدارس يوم الأحد المقبل.
وزارة التربية والتعليم تعتذر عن عدم اتاحة النتائج الليلة لظروف خارجة عن السيطرة وتؤكد أنها وضعت مصلحة الطلبة في الإعتبار.المزيد من أخبار الإمارات
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