جامعة الإمارات ترتقي إلى مصاف أفضل الجامعات على مستوى العالم

عززت جامعة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الدولية بالارتقاء إلى مصاف أفضل الجامعات على مستوى العالم بحسب إعلان مؤسسة "كواكواريلي سيموندز" العالمية لتصنيف الجامعات "كيو أس".

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تصنيف الجامعات للعام 2018 على مستوى العالم والذي نشرت نتائجه اليوم حيث جرى تصنيف جامعة الإمارات من المؤشر العالمي لتصنيف الجامعات "كيو أس"، كأفضل جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي ضمن أفضل 1.5% من جامعات العالم، وفي المركز 390 ضمن أفضل 400 جامعة عالمية، حيث تقدمت مكانة الجامعة وفق المعايير الدولية المرموقة بمعدل 23 درجة منذ بداية العام 2017، حسب وكالة أنباء الإمارات.

الجدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تأسست في العام 1976، وتضم ما يقارب 14000 طالب، وأكثر من 800 عضو هيئة تدريس، حيث جاءت جامعة الإمارات في المركز 390 ضمن أفضل جامعات العالم، وفق معايير التصنيف الجديدة للجامعة الـ1.5%، لأفضل الجامعات في العالم والتي تصل إلى 26000 جامعة حول العالم.