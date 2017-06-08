جامعة الإمارات ترتقي إلى مصاف أفضل الجامعات على مستوى العالم

عززت جامعة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الدولية بالارتقاء إلى مصاف أفضل الجامعات على مستوى العالم بحسب إعلان مؤسسة "كواكواريلي سيموندز" العالمية لتصنيف الجامعات "كيو أس".
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تصنيف الجامعات للعام 2018 على مستوى العالم والذي نشرت نتائجه اليوم حيث جرى تصنيف جامعة الإمارات من المؤشر العالمي لتصنيف الجامعات "كيو أس"، كأفضل جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي ضمن أفضل 1.5% من جامعات العالم، وفي المركز 390 ضمن أفضل 400 جامعة عالمية، حيث تقدمت مكانة الجامعة وفق المعايير الدولية المرموقة بمعدل 23 درجة منذ بداية العام 2017، حسب وكالة أنباء الإمارات.
الجدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تأسست في العام 1976، وتضم ما يقارب 14000 طالب، وأكثر من 800 عضو هيئة تدريس، حيث جاءت جامعة الإمارات في المركز 390 ضمن أفضل جامعات العالم، وفق معايير التصنيف الجديدة للجامعة الـ1.5%، لأفضل الجامعات في العالم والتي تصل إلى 26000 جامعة حول العالم.
وأظهرت مؤشرات ونتائج التصنيف العالمي حصول جامعة الإمارات على التصنيف الأعلى في مؤشر أعضاء هيئة التدريس العالمي والذي حصلت فيه على المركز 12 عالميا، حيث ارتفعت نسبة مكانة جامعة الإمارات عالميا بمعدل زيادة وصل إلى 98% في التصنيف منذ العام 2014 بالنسبة لإداء الجامعات مقابل المتوسط العالمي حيث ارتفعت النسبة إلى 32% خلال نفس الفترة الزمنية، وعلى المستوى الوطني حازت جمعة الإمارات على ما نسبته 30.5% واحتلت المركز 10 على مستوى الشرق الأوسط.
يذكر ان مؤسسة "كواكواريلي سيموندز"العالمية لتصنيف الجامعات - كيو أس - تعد من أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث تعتمد على ستة مؤشرات ومعايير لتقييم الجامعات، وفق التصنيف الجديد للجامعات للعام 2018، وهي السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والطلاب الدوليين، بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة والاقتباسات العلمية للأبحاث على المستوى الدولي.المزيد من أخبار الإمارات
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