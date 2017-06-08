الإمارات تعلن نتائج الثاني عشر اليوم عبر قنوات ثلاث

تعلن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات اليومَ نتائج أوائل الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، وجميع الطلبة على مستوى الدولة، حيث انتهت جميع مراكز تقدير الدرجات من تصحيح ورصد كافة المواد، وفقاً للجدولة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة قبل انطلاق الامتحانات، وفق صحيفة البيان.

وتتيح وزارة التربية ثلاث قنوات يمكن من خلالها للطلبة وأولياء أمورهم معرفة النتائج؛ أولها إرسال رسائل نصية بالمجموع لذوي الطلبة وحسب الأرقام المسجلة في برنامج sis، والقناة الثانية إمكان جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة ومدارس تعليم الكبار والمنازل التابعة للوزارة في دبي والمناطق الشمالية الاطلاع على النتائج عبر بوابة الطالب الإلكترونية من خلال نظام إدارة معلومات الطلبة، ويمكن الدخول مباشرة على البوابة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري لكل طالب، والثالثة تسلم بطاقات أداء الطلاب بشكل مفصل من المدارس يوم الأحد المقبل.

فيما تبدأ امتحانات مؤجل الفصل الدراسي الثالث والإعادة اعتباراً من يوم 18 حتى 22 يونيو الجاري لتعلن النتائج في 3 يوليو المقبل، فيما يتقدم الطلبة لامتحانات مؤجل الإعادة من 10 حتى 14 سبتمبر المقبل، وتعلن النتائج في 20 الشهر نفسه.