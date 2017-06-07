كهرباء الشارقة تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة فتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة ابتداءً من غد الخميس وحتى 8 يوليو المقبل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

ونوه إلي أن الهيئة تحرص علي دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة .. مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية.