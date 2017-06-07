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تعليم

كهرباء الشارقة تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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كهرباء الشارقة تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة فتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة ابتداءً من غد الخميس وحتى 8 يوليو المقبل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

ونوه إلي أن الهيئة تحرص علي دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة .. مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية.

من جانبها أوضحت خولة عبد الرحمن بن هدة رئيسة قسم المنح الدراسية أنه سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.SEWA.GOV.AE ويستطيع الطالب الراغب في التقدم معرفة الأوراق المطلوبة للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة .

وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بفحص طلبات الحصول على المنحة الدراسية بمعرفة لجنة مختصة وفقاً للشروط الخاصة التي أعلنتها الهيئة للحصول على المنح الدراسية لعام 2017 /2018 وتتضمن النسبة المقررة للشهادة الثانوية العامة 85 بالمائة ودراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.

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