"أبوظبي للتعليم" يوافق على زيادة رسوم 24 مدرسة خاصة

وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية لــ 24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي المقبل 2017 / 2018 فيما رفض طلبات 60 مدرسة خاصة آخرى.

وأكد المجلس أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2017 / 2018 حظيت بدراسة تحليلية دقيقة أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة إن قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج فضلا عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة.