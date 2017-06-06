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تعليم

"أبوظبي للتعليم" يوافق على زيادة رسوم 24 مدرسة خاصة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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"أبوظبي للتعليم" يوافق على زيادة رسوم 24 مدرسة خاصة

وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية لــ 24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي المقبل 2017 / 2018 فيما رفض طلبات 60 مدرسة خاصة آخرى.

وأكد المجلس أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2017 / 2018 حظيت بدراسة تحليلية دقيقة أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة إن قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج فضلا عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة.

وأضاف إن مجلس أبوظبي للتعليم قام بدراسة جميع طلبات الزيادة وتقييمها بناء على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم والذي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقا لعدد مجموع النقاط التي يحصل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الخمسة الاساسية.

وأشار إلى أن المجلس حدد عددا من المعايير الفرعية تحت المعايير الخمسة الأساسية والتي تركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والادارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية سواء في الهيئات الادارية او التدريسية.

وأكد الظاهري أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي المجلس لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 34 % من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوما دراسية منخفضة جدا تقل عن 10 آلاف درهم سنويا فيما يسدد 24 % من الطلبة رسوما تراوح بين 10 و20 ألف درهم ويقع 24 % من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة بين 20 و30 ألف درهم سنويا فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية التي تتراوح ما بين 30 و 50 ألف درهم 12% من الطلبة وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جدا التي تزيد على 50 ألف درهم 6 % من الطلبة.

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