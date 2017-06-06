جامعة نيويورك أبوظبي تعلن الفائزين بمنحة الشيخ محمد بن زايد الدراسية

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء 32 طالبا وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بالجامعة ضمن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2018.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان المستشارة الرئيسية للبرنامج " إننا ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كافة المجالات".

وأضافت، وفقا لوكالة أنباء الإمارات: " ان هذا البرنامج لا يقتصر على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب لكنه أيضا يبني ثقة الطلبة بأنفسهم ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم".

ويوفر البرنامج الأكاديمي المكثف الذي يمتد لمدة 18 شهرا في عامه السابع تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلبة الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلبة بناء على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية وإمكانياتهم المحتملة للنمو والتطور.

ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلبة في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة وفن الخطابة ومهارات القيادة.

من جانبها قالت ديان سي يو المديرة التنفيذية للأكاديمية الصيفية ومستشارة القيادة في جامعة نيويورك أبوظبي إن الالتحاق ببرنامج الأكاديمية الصيفية يتطلب عملية تقييم دقيقة وصارمة وقد أثبت هذا البرنامج التحضيري نجاحه في تطوير القدرات الأكاديمية والمهارات القيادية للطلبة المشاركين.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين إضافة إلى ثلاثة فصول دراسية تتضمن محاضرات تقدم عن طريق الإنترنت أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي.

ويخضع الطلبة في فترة الصيف الأولى لدورة تعليمية تمتد لثلاثة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك للسفر إلى المركز الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك في مدينة فلورنسا في إيطاليا للدراسة لمدة تسعة أيام إضافية فيما تقسم فترة الصيف الثانية على نحو مشابه بين أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك إضافة إلى مواصلة برنامجهم الأكاديمي في فلورنسا ونيويورك يحصل الطلاب على فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية مثل زيارة المتاحف والمواقع التاريخية وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى فضلا عن الاجتماعات الخاصة مع القادة المحليين.

وتشمل أسماء الطلبة الحائزين على منحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2018 كلا من عبدالله خالد عبدالله أحمد المرزوقي .. وأحمد عبدالله بنيمون .. وأحمد عيسى صالح السركال آل علي .. وأسماء جمال عبيد سالم الزعابي .. والريم سعد ناصر سعيد المسكري .. والريم علي مبارك محمد النعيمي .. واليازية سيف سعيد مراد البلوشي.. وتارا فؤاد خليل برتوي المرزوقي .. وحسين عادل سالم الكاف الهاشمي .. وخولة خليفة راشد مبارك الريامي .. وراكان بسام محمد الشيباني .. وسارة حاتم فرج سعيد العامري.. وسالم حسن محمد حسن السويدي .. وشما جاسم محمد بوعتابه الزعابي .. وشما راشد عبدالجليل محمد الفهيم .. وشمسة محمد عبدالله الزفين المهيري ..وشهد خالد حموي .. وشيخة علي محمد حسين المصعبي .. وعبدالله خليفة يوسف محمد المرزوقي .. وعلي حسن محمد حسن الظنحاني .. وعلي زيد ليث الكندي .. وفاطمة داود أحمد محمد الزرعوني .. وفاطمة علي محمد راشد الكعبي ..ومحمد حامد عبدالحفيظ ياور اليوسفي.. ومحمد سيف سعيد بالبادي الظاهري .. ومدية بطي عبدالله محمد التميمي .. ومروان هاشم فواز ناظم القدسي .. وميثاء راشد خليفة حمد الغفلي .. وميثاء محمود عبدالرسول هارون الزدجالي.. ونوف فيصل علي أحمد نجد .. ووله حسن عبدالله حسن المسماري .. ويوسف هاني يوسف سليمان الأنقر.