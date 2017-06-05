برنامج تجار دبي يدشن معهد "سوات المهني التخصصي"

دشن برنامج تجار دبي أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي مشروعا تجاريا جديدا هو معهد "سوات المهني التخصصي" في منطقة القرهود بدبي مما يرفع عدد المشاريع التي دشنها البرنامج منذ إطلاقه إلى 28 مشروعا تجاريا.

ويعتبر "سوات المهني التخصصي" معهدا متخصصا في مجال الطيران والشحن والخدمات اللوجستية والسلامة بالإضافة إلى توفير التدريبات في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغة.

كما تعاون المعهد مع شبكة "دي جي إم DGM" وهي منظمة دولية مقرها الرئيسي في هولندا ومعترف بها دوليا كخبراء في نقل وتوصيل المواد والبضائع الخطرة عن الطريق الجو والبر والبحر.