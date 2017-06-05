برنامج تجار دبي يدشن معهد "سوات المهني التخصصي"

دشن برنامج تجار دبي أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي مشروعا تجاريا جديدا هو معهد "سوات المهني التخصصي" في منطقة القرهود بدبي مما يرفع عدد المشاريع التي دشنها البرنامج منذ إطلاقه إلى 28 مشروعا تجاريا.
ويعتبر "سوات المهني التخصصي" معهدا متخصصا في مجال الطيران والشحن والخدمات اللوجستية والسلامة بالإضافة إلى توفير التدريبات في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغة.
كما تعاون المعهد مع شبكة "دي جي إم DGM" وهي منظمة دولية مقرها الرئيسي في هولندا ومعترف بها دوليا كخبراء في نقل وتوصيل المواد والبضائع الخطرة عن الطريق الجو والبر والبحر.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، اعتبر سعادة هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس هيئة الاختيار والتحكيم في برنامج تجار دبي أن مشروع معهد "سوات المهني التخصصي" هو الثالث للبرنامج خلال العام الجاري مشيرا إلى أن البرنامج يدعم باستمرار الأفكار التجارية للشباب المواطن وساهم في تقييم الأفكار التجارية وعمل على تطويرها عبر مجموعة من الدورات التدريبية والنصائح من الخبراء بالإضافة إلى تمكين ومساعدة أصحاب الأفكار على تطبيقها بنجاح.
بدوره اعتبر محمد بدر جاني صاحب المشروع ومؤسس معهد "سوات المهني التخصصي" أن الهدف الرئيسي لاطلاقه هذا المعهد هو توفير التدريبات اللازمة لكافة الراغبين بتطوير مهاراتهم العملية والتعليمية في مجال الطيران والشحن والخدمات اللوجستية ومجالات السلامة المتعلقة بالمواد والبضائع الخطرة.
وتعتبر مبادرة "تجار دبي" برنامجا متخصصا بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن لهم النجاح في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.
وتهدف مبادرة تجار دبي إلى إيجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الأول من تجار دبي وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة تساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص عمل واقعية.
المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مان عائلة العطور الأولى في العالم
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس