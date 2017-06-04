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تعليم

الشارقة: إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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الشارقة: إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية إنشاء كلية للقرآن الكريم تعنى بجميع العلوم والقراءات والدراسات الخاصة بالقرآن الكريم تسمى "كلية القرآن الكريم" ضمن كليات الجامعة.

صرح بذلك الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وقال إن كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وستعنى عناية تامة بالقرآن الكريم وعلومه وقراءاته وتفاسيره والدراسات القائمة حوله وستتضمن عدة أقسام متخصصة في القراءات وعلوم القرآن وغيرها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد مدير الجامعة القاسمية أن الكلية ستشكل إضافة مميزة ليست للجامعة القاسمية فحسب بل لسلسلة الكليات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في الشارقة ودولة الإمارات، وستكون وجهة متفردة للراغبين في دراسة مثل هذه التخصصات. 

وبذلك يكون عدد الكليات المنضوية تحت مظلة الجامعة القاسمية 5 كليات هي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الإعلام وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية القرآن الكريم وجميعها كليات ترفد المجتمع المحلي والمجتمعات العربية والإسلامية بطلبة متسلحين بالعلم والفكر الوسطي السليم.

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