"أمريكية الشارقة" تطرح منحتين دراسيتين جديدتين للطلبة المستجدين

طرحت الجامعة الأميركية في الشارقة منحتين جزئيتين جديدتين للمساعدة في ضمان حصول المتقدمين للدراسة فيها على تعليم عال متميز يحقق لهم طموحهم. وسيتم تقديم كل من منحة الطالب المتميز ومنحة الإنجاز الأكاديمي الجديدتين لطلبة المدارس الثانوية المؤهلين للالتحاق بـ "أمريكية الشارقة".
ويمكن الآن للطلبة المستجدين الذين حققوا التميز من خلال تحقيق 95 في المائة فما أعلى في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي التقدم لمنحة الطالب المتميز والتي يتم تجديدها تلقائيا ما دامت الشروط قد استوفيت للحفاظ على المنحة وتغطي هذه المنحة التي تجدد في كل فصل دراسي 20 قس المائة من كل من الرسوم الدراسية ورسوم المختبرات أو التكنولوجيا، حسب وكالة أنباء الإمارات.
أما المنحة الجزئية الثانية فهي منحة الإنجاز الأكاديمي ويتم منحها للطلبة المستجدين الذين أظهروا تميزا أكاديميا من خلال تحقيق معدل تراكمي ما بين 90 و94.99 في المائة في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي وتغطي المنحة 10 في المائة من كل من الرسوم الدراسية ورسوم المختبرات أو التكنولوجيا.
وتضاف هذه المنح الدراسية الجديدة لإلى العديد من المنح الدراسية الجزئية والمساعدات المالية التي تقدمها الجامعة الأميركية في الشارقة لطلبتها مثل منحة الطالب الفعال والتي تقدم للطلبة الموهوبين كمبادرة من الجامعة لتشجيع إنجازات الطلبة في المجالات اللاصفية وتقدم الجامعة أيضا منحا دراسية جزئية للطلبة الرياضيين.
وأكد علي الشحيمي المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتوفير المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلبة المؤهلين الذين يسعون لمتابعة التعليم العالي في الجامعة وتسهم الجامعة بنسبة من ربحها من أجل تحقيق ذلك.
وتشمل المنح الدراسية الأخرى المنحة الدراسية لمدير الجامعة ومنح الجولة الدراسية وقائمة المدير وقائمة العميد ومدارس شراكة.المزيد من أخبار الإمارات
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