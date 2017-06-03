«مسموع» أكبر منصة للكتب الصوتية في المنطقة

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق منصة مسموع دوت كوم "masmoou.com" التي تعد أكبر منصة للكتب الصوتية في العالم العربي، إذ ستقدم مجموعة ضخمة من الكتب الإلكترونية المسموعة في شتى المجالات وبجميع اللغات، وستتضمن المرحلة الأولى كتباً مسموعة باللغة العربية، أما المرحلة الثانية فسيتم فيها إضافة كتب مسموعة بلغات أجنبية أخرى.





المنصة ستشمل كتباً صوتية في مجالات عدة من ضمنها كتب الطفل والأسرة، وستتوسع هذه المجالات مستقبلاً، كما سيتم التعاون مع أهم القنوات الإذاعية والإعلامية لتسجيل وبث الكتب الصوتية. كما ستعمل المنصة على تفعيل الشراكات والاتفاقيات مع أهم دور النشر والمؤسَّسات المعرفية، وذلك بهدف إثراء جعبتها الفكرية بشكل مستمر ومتواصل، كما ستضم تسجيلات صوتية لملخصات مبادرة "كتاب في دقائق" الخاصة بالمؤسسة، وإصدارات قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للمؤسَّسة.

وتعدُّ المنصة نافذة لجميع العاملين والمهتمين بقطاع المعرفة من قرَّاء وكتاب وشركات متخصصة لنشر الكتب الصوتية من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير مجموعة غنية من الكتب العربية والعالمية التي تواكب التطورات التي يشهدها مجال القراءة والمعرفة حيث تتيح المكتبات الصوتية عبر شبكة الإنترنت وكذلك عبر التطبيقات الذكية الفرصة لعشَّاق القراءة بتحميل الكتب أو المحاضرات أو المقالات.

كما ستتضمن المنصة بوابة للدفع الإلكتروني، ليتسنى للأفراد تحميل الكتب والدفع من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق، إلى جانب إمكانية الشركات والمؤسسات والجامعات ودور النشر بإنشاء مكاتبهم الصوتية الخاصة بمنشوراتهم، من خلال دمج بواباتهم الإلكترونية "بمنصة مسموع".

ستسهم المنصة بالارتقاء بواقع القراءة في العالم العربي وتشجيع استخدام اللغة العربية، حيث تعدخطوة رائدة ستعمل على إثراء المحتوى العربي المسموع على شبكات الإنترنت والتطبيقات الذكية، وستعزز مفهوم القراءة في المجتمعات العربية خاصة بين فئات الشباب من خلال استخدام أدوات التواصل الحديثة التي يقبل عليها الشباب في كل مكان، وتواكب متطلبات العصر في طريقة طرحها السهلة، والتي يمكن للجميع الوصول إليها في أي وقت . كما ستلعب المنصة دوراً حيوياً في دعم إبداعات وأعمال الكُتَّاب الموهوبين في المنطقة العربية.

تهدف المنصة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال إنتاج الكتب وأساليب نشر المعرفة، كما ستشكل حاضنةً لجميع الكتب المسموعة في شتى المجالات، كذلك ستجمع المنصة كافة العاملين في قطاع المعرفة تحت مظلة واحدة، إلى جانب سعي المنصة للمحافظة على هوية اللغة العربية وتراثها وأصالتها.

جاء الإعلان عن المنصة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة في مقرها بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وسيف المنصوري، المدير العام لشركة إم بي آر إف القابضة، وممثلين عن شركاء المؤسَّسة في المشروع وهم: شركة الراوي ميديا، وشركة كتاب صوتي، وشركة ساوندليز، وشركة قطاف العالمية، وشركة ماكينا للاتصالات، وشركة روديان، وشركة بوكلافا فينتشرز.

