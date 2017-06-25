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تعليم

فرار مبتعث سعودي متهم بقتل أمريكية بعد إزالة سوار التعقب

أريبيان بزنس
الأحد، 25 يونيو 2017
فرار مبتعث سعودي متهم بقتل أمريكية بعد إزالة سوار التعقب
المصدر oregonlive.com

 

 

قالت الشرطة الأمريكية في بورتلاند، إن الطالب السعودي، عبدالرحمن سمير، المتهم بقتل مراهقة أمريكية في حادث دهس في بورتلاند، هرب بعد قيام القنصلية السعودية بدفع كفالته.

وبينت السلطات الأمريكية أن سمير البالغ من العمر 21 عاما فر بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية بانتظار بدء المحاكمة في قضية مقتل المراهقة فالون سمارت البالغة من العمر 15 عاما في حادث دهس وهروب بحسب موقع الراي اليوم.

 

وأشار مكتب الشرطة المحلي إلى أن الطالب السعودي تمكن من إزالة سوار التعقب الذي يوضع في القدم لتحديد تحركاته، وذلك قبل تسعة أيام من بدء محاكمته، لافتا إلى أن السلطات لا تزال تبحث عنه. ويشار وفقا لسي إن إن  إلى أن المراهقة الأمريكية كانت تقطع شارعا مزدحما في بورتلاند متوجهة للقاء والدتها بتاريخ الـ19 من أغسطس/ آب 2016، عندما دُهست بسيارة يشتبه بأن الطالب السعودي كان يقودها، الأمر الذي أدى لوفاتها في وقت لاحق، وفقا لمكتب الادعاء بالولاية.

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