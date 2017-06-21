"بلووم للتعليم" تبدأ إنشاء مدرستين عالميتين في دبي

أعلنت شركة "بلووم للتعليم" عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع الحرم المشترك لمدرستين عالميتين جديدتين في منطقة البرشاء جنوب في دبي وهما مدرسة "برايتون كوليدج دبي" ومدرسة "دوايت نيويورك".

وسيضم الحرم المشترك مركز التميز للغة العربية والثقافة والفنون الذي سيخدم الطلبة من كلتا المدرستين فضلا عن الزوار المهتمين باللغة العربية والثقافة من كافة أفراد المجتمع.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، بدأت شركة "بلووم للتعليم" الأعمال الإنشائية بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وقامت بتعيين شركة "إيرولينك إنترناشونال كونستركشن " كمقاول رئيسي باعتبارها من شركات المقاولات الرائدة على مستوى دولة الإمارات.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة ان هذا المشروع المتميز يشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم في دبي، بتوفير 4000 مقعد جديد بدوام كامل للطلبة من الفئات العمرية من 3 إلى 18 عاماً، ويوفر الحرم بجميع مرافقه أفضل التجهيزات التي يحتاج اليها الطلبة لتعزيز نموهم الفكري والإبداعي والرياضي في بيئة متعددة الثقافات.

وعند اكتمال المشروع، سيضم الحرم المشترك الواقع في منطقة البرشاء جنوب مدرستين مجهزتين بالكامل بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادية /من 3 إلى 13 سنة/ والثانوية العليا /من 13 إلى 18 عاما/ .

كما سيحتضن مركزا مستقلاً للتميز في اللغة العربية والفنون والثقافة لتدريس اللغة العربية والأنشطة الثقافية، ومكتبة لعرض الأعمال التراثية الهامة والحفاظ عليها، فضلاً عن مختبرات اللغة ، وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، وقاعة عامة مجهزة بأحدث التجهيزات تتسع لـ 680 شخصا.

ويهدف الحرم الجديد إلى تقديم أفضل مستويات التعليم الدولي حيث تعتمد مدرسة "دوايت نيويورك" منهاج البكالوريا الأميركية الدولية، فيما ستقدم "برايتون كوليدج دبي" مستوى A-Level البريطاني، فضلا عن إكساب الطلبة مهارات الثقافة العربية، والتعاون الدولي .. وسيضم الحرم مرافق رياضية متكاملة ، بما في ذلك حمام سباحة بالحجم الأوليمبي، وملعب كرة قدم كامل، ومضمار للجري بمسافة 400 متر.