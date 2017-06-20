كشف وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى عن توجه وزارته للعمل على تحويل الجامعات الحكومية إلى مؤسسات غير ربحية تمول نفسها بنفسها.

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وخلال لقاءه بعدد من شباب الأعمال التابعين لمركز الملك سلمان للشباب في الرياض، قال "العيسى" إن هناك توجه لوزارة التعليم لإعداد دراسة إستراتيجية شاملة للتعليم، وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية لإقرارها، وأن الوزارة تعمل على 113 مبادرة بمشاركة الجامعات والتعليم الفني.

وأضاف "العيسى" أن التوجه يتضمن الاستمرار في الارتقاء بأداء كليات التربية لمواكبة المتغيرات من خلال وضع معايير تدعم رؤية المملكة 2030 في إطار القبول ونوع التخصصات ومستوى المخرجات.

وبحسب التقارير الواردة، لم يذكر الوزير المزيد من التفاصيل.