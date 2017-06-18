أميركية الإمارات" تقدم 40 منحة دراسية منها 14 للرياضيين للعام 2017-2018

اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الإمارات برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين وذلك للعام الأكاديمي 2017 / 2018 بإجمالي 40 منحة لدراسة البكالوريوس والماجستير وذلك بهدف مساعدة الطلاب على مواصلة مشوارهم التعليمي وتقديم الأفضل لهم لتحقيق طموحاتهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات.
وأكد الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الجامعة تقدم هذه المنح الدراسية تشجيعا للمتميزين والموهوبين والمتفوقين من أبناء الوطن والمقيمين، مضيفا أن برنامج المنح والخصومات يأتي في إطار التشجيع وبث روح المنافسة بين الطلاب.
ونوه بأن الجامعة تعمل على تحقيق الأهداف التي ترسمها الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات من خلال تطوير كوادر وطنية مؤهلة وقيادية لتكمل مسيرة التطور والنهضة الشاملة التي تنتهجها الدولة، مؤكدا أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر فقط على الخدمات الأكاديمية وإنما لا بد أن يشمل جوانب عديدة منها دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتقديم النصح والإرشاد لجميع فئات المجتمع من خلال الكادر الوظيفي الموجود والخبرات العلمية والعملية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.
وأوضح أن إدارة الجامعة عملت على تنظيم لائحة خاصة بالمنح حيث يستطيع الطلاب التقديم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجامعة أو زيارة مقر الجامعة للتسجيل في أي من التخصصات حيث تطرح العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن الرياضيين سيكون لهم نصيب من هذه المنح تقديرا لإنجازاتهم وحرصهم على رفع علم الإمارات في البطولات الخارجية منوها في هذا الصدد بأن "الأمريكية" اعتمدت 14 منحة للرياضيين خلال توقيع اتفاقية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة حيث نصت الاتفاقية على تقديم الجامعة 4 منح مجانية و10 منح بنصف القيمة للرياضيين التابعين لنادي الإمارات للسيارات.المزيد من أخبار الإمارات
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