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تعليم

7 جامعات سعودية تجدد عقود 685 أستاذاً جامعياً مصرياً

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
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(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة مصرية أن سبع جامعات سعودية جددت، اليوم السبت، عقود 685 أستاذاً جامعياً مصرياً في المملكة.

 

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة قام، اليوم السبت، بتجديد 685 عقد عمل لأساتذة جامعيين يعملون في 7 جامعات بمختلف محافظات ومناطق السعودية، للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار متابعة جميع فئات العمالة المصرية والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج.

 

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريراً بذلك من المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المكتب قام بتجديد 170 عقداً بـ #جامعة_أم_القرى بمكة المكرمة، و95 بـ #جامعة_بيشة في منطقة عسير، و180 بـ #جامعة_الطائف في منطقة مكة المكرمة، و110 بـ #جامعة_الملك_خالد (جامعة بارق) في منطقة عسير، و70 بـ #جامعة_جازان، و60 بـ #جامعة_الملك_عبدالعزيز بمحافظة جدة.

 

 

وقال "رمضان" إنه بذلك يصل ما تم تجديده من عقود خلال أسبوعين إلى 1435 عقد عمل لأستاذ جامعي وطبيب وطبيبة ومدرس ومعلم بمراحل التعليم الابتدائي.

 

ويبلغ عدد السعوديين في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو مليون مواطن مصري. 

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