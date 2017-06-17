7 جامعات سعودية تجدد عقود 685 أستاذاً جامعياً مصرياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة مصرية أن سبع جامعات سعودية جددت، اليوم السبت، عقود 685 أستاذاً جامعياً مصرياً في المملكة.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة قام، اليوم السبت، بتجديد 685 عقد عمل لأساتذة جامعيين يعملون في 7 جامعات بمختلف محافظات ومناطق السعودية، للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار متابعة جميع فئات العمالة المصرية والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج.