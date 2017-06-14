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تعليم

وزارة التربية السورية تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي 2017

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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وزارة التربية السورية تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي 2017
صدور نتائج التعليم الأساسي 2017 في سوريا

أصدرت وزارة التربية السورية اليوم الأربعاء نتائج شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) والإعدادية الشرعية دورة العام 2017.

 

وتقدم نحو 270 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات السورية في الفترة ما بين الـ 14 والـ 28 من مايو/أيار الماضي.

 

ويمكن معرفة نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من خلال الرابط التالي:

 

http://moed.gov.sy/site/

 

 

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