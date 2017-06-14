وزارة التربية السورية تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي 2017

أصدرت وزارة التربية السورية اليوم الأربعاء نتائج شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) والإعدادية الشرعية دورة العام 2017.
وتقدم نحو 270 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات السورية في الفترة ما بين الـ 14 والـ 28 من مايو/أيار الماضي.
ويمكن معرفة نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من خلال الرابط التالي:
http://moed.gov.sy/site/
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