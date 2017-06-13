سوريا: تحديد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي قبل 48 ساعة من صدورها

نفت وزارة التربية السورية اليوم الثلاثاء تحديد موعداً محدداً لإعلان النتائج الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي (نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2016/2017.

ونقلت تقارير محلية عن مسؤول في الوزارة إن موعد صدور النتائج سيتم تحديده قبل 48 ساعة من صدورها.

وأوضح المسؤول أن النتائج ستنشر على موقع وزارة التربية الرسمي، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن نتائج قد تصدرها أيّة مواقع أخرى.

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي قد بدأت يوم الأحد 14 مايو/أيار الماضي وانتهت يوم الخميس 25 مايو/أيار الماضي.