Arabian business
تعليم

طرد وترحيل أستاذ جامعي لبناني من الولايات المتحدة

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
طرد وترحيل أستاذ جامعي لبناني من الولايات المتحدة

 

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن أستاذا في جامعة بيروت الأميركية منع من دخول الولايات المتحدة الأميركية لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد تشديد إجراءات الدخول لجنسيات معينة.

وأوضحت أنه لدى وصول جورج سعد البالغ من العمر  35 عاماً وهو استاذ في اختصاص الهندسة الميكانيكيةـ الى مطار لوس انجيليس في أميركا، تم طرده واعادته الى بيروت، بعد أن تم التحقيق معه والبحث في هواتفه وحواسيبه اضافة لاخذ صور له، قبل أن يتم سحب تأشيرة الدخول منه واعادته الى بيروت بعد أن كان متوجهاً إلى كاليفورنيا للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في معهد ميكانيك الهندسة في سان دييغو..

أوقف الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في بيروت في قسم الهندسة جورج سعد في مطار لوس أنجلس الدولي، الجمعة في 2 حزيران، من دون تفسير أو تبرير، وفق جريدة نيويورك بوست الأميركية التي ألمحت إلى حدوث ذلك رغم أن سعد مسيحي ( وكأن الصحيفة ترى أنه لامشكلة لو كام مسلما)

 

وقال سعد، إنه أوقف وتعرض للتحقيق لساعات صودر خلالها جواله وحاسوبه المحمول وأجبر على التصريح عن جميع كلمات المرور المرافقة لها. وألتقطت له صور عدة وطُبعت بصماته. وألغيت تأشيرته ومنع من التواصل مع أي محامٍ أو مع زوجته.

واستغرب سعد هذه الاجراءات لأسباب عديدة، أهمها أنه موظف في الجامعة الأميركية في بيروت، التي تقع في أراضٍ أميركية. وكان سعد قد زار الولايات المتحدة 15 مرة، في السابق، من دون أي حوادث تذكر ولم يمنع من حضور أي مؤتمر مشابه في عامي 2015 و2016. كما أنه نال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعتي جون هوبكينز وجنوب كاليفورنيا الأميركيتين.

وتؤشر هذه الحادثة إلى أنه رغم إيقاف المحاكم العمل بقرارات حظر السفر الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن إدارته تواصل الدفع باتجاه تطبيق تدابير تفتيش قاسية. ما يؤدي إلى تكرار حوادث مشابهة.

 

المزيد من أخبار لبنان

تعليقات

المزيد في تعليم

1658 مبتعث سعودي في الولايات المتحدة مهددين بعقوبات مخالفة الإقامة

مدرسة في دبي تطلق أول برنامج ماجستير للصغار في المنطقة

وزارة التربية السورية تلغي موعد نتائج التعليم الأساسي

"التربية والتعليم" بالإمارات تؤجل نتائج الثاني عشر إلى الغد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تقارير عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في قصف جوي

عبدالله بن سليم يؤكد: عائدون إلى «العالم» بمشروع جديد

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »