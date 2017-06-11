طرد وترحيل أستاذ جامعي لبناني من الولايات المتحدة

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن أستاذا في جامعة بيروت الأميركية منع من دخول الولايات المتحدة الأميركية لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد تشديد إجراءات الدخول لجنسيات معينة.



وأوضحت أنه لدى وصول جورج سعد البالغ من العمر 35 عاماً وهو استاذ في اختصاص الهندسة الميكانيكيةـ الى مطار لوس انجيليس في أميركا، تم طرده واعادته الى بيروت، بعد أن تم التحقيق معه والبحث في هواتفه وحواسيبه اضافة لاخذ صور له، قبل أن يتم سحب تأشيرة الدخول منه واعادته الى بيروت بعد أن كان متوجهاً إلى كاليفورنيا للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في معهد ميكانيك الهندسة في سان دييغو..