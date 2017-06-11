طرد وترحيل أستاذ جامعي لبناني من الولايات المتحدة

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن أستاذا في جامعة بيروت الأميركية منع من دخول الولايات المتحدة الأميركية لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد تشديد إجراءات الدخول لجنسيات معينة.
وأوضحت أنه لدى وصول جورج سعد البالغ من العمر 35 عاماً وهو استاذ في اختصاص الهندسة الميكانيكيةـ الى مطار لوس انجيليس في أميركا، تم طرده واعادته الى بيروت، بعد أن تم التحقيق معه والبحث في هواتفه وحواسيبه اضافة لاخذ صور له، قبل أن يتم سحب تأشيرة الدخول منه واعادته الى بيروت بعد أن كان متوجهاً إلى كاليفورنيا للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في معهد ميكانيك الهندسة في سان دييغو..
أوقف الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في بيروت في قسم الهندسة جورج سعد في مطار لوس أنجلس الدولي، الجمعة في 2 حزيران، من دون تفسير أو تبرير، وفق جريدة نيويورك بوست الأميركية التي ألمحت إلى حدوث ذلك رغم أن سعد مسيحي ( وكأن الصحيفة ترى أنه لامشكلة لو كام مسلما)
وقال سعد، إنه أوقف وتعرض للتحقيق لساعات صودر خلالها جواله وحاسوبه المحمول وأجبر على التصريح عن جميع كلمات المرور المرافقة لها. وألتقطت له صور عدة وطُبعت بصماته. وألغيت تأشيرته ومنع من التواصل مع أي محامٍ أو مع زوجته.
واستغرب سعد هذه الاجراءات لأسباب عديدة، أهمها أنه موظف في الجامعة الأميركية في بيروت، التي تقع في أراضٍ أميركية. وكان سعد قد زار الولايات المتحدة 15 مرة، في السابق، من دون أي حوادث تذكر ولم يمنع من حضور أي مؤتمر مشابه في عامي 2015 و2016. كما أنه نال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعتي جون هوبكينز وجنوب كاليفورنيا الأميركيتين.
وتؤشر هذه الحادثة إلى أنه رغم إيقاف المحاكم العمل بقرارات حظر السفر الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن إدارته تواصل الدفع باتجاه تطبيق تدابير تفتيش قاسية. ما يؤدي إلى تكرار حوادث مشابهة.
المزيد من أخبار لبنان
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون