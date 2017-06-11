Arabian business
تعليم

1658 مبتعث سعودي في الولايات المتحدة مهددون بعقوبات مخالفة الإقامة

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
1658 مبتعث سعودي في الولايات المتحدة مهددون بعقوبات مخالفة الإقامة

أصدر مركز الأبحاث الأمريكي "بيو" تقريرا يكشف أن النسبة الأكبر لمخالفي مدة التأشيرات الأمريكية- الفيزا، هم من الطلاب، وجاء في التقرير الذي استند لمعطيات وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة  (DHS) أن قرابة 2,419 سعودي خالفوا مدة الفيزا الممنوحة لهم، وكان نصيب الطلاب السعوديون المبتعثون حوالي 1658 ، وذلك من أصل 135,108 حاملي الفيزا السعوديين للعام 2016.

وتحث القنصليات الخليجية عادة الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالفئات المختلفة للتأشيرة «فيزا» للطلبة الأجانب، حيث يوجد اتصال مباشرا بين الجامعات الأمريكية وإدارة الهجرة، كما أن ارتفاع نسبة الغياب أو ضعف أداء الطالب يعتبر مخالفا لشروط الإقامة والتأشيرة الدراسية.

وتنص قوانين الهجرة الأمريكية أن عقوبة مخالفة فترة الإقامة والزيارة تؤدي إلى حرمان المخالف من الحصول على فيزا جديدة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

وكانت القنصلية الكويتية قد حذرت الطلاب الكويتيين في الولايات المتحدة أنه عند مخالفة شروط التأشيرة الدراسية، تقوم إدارة الهجرة بإخطار سلطات الأمن بأن الطالب مطلوب دون الحاجة إلى إبداء الأسباب، والتي بدورها تصدر أمر إيقاف الطالب، وإحالته إلى الادارة المعنية إما لمحاكمته أو ترحيله.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في تعليم

مدرسة في دبي تطلق أول برنامج ماجستير للصغار في المنطقة

وزارة التربية السورية تلغي موعد نتائج التعليم الأساسي

"التربية والتعليم" بالإمارات تؤجل نتائج الثاني عشر إلى الغد

كهرباء الشارقة تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

المنشآت الصغيرة والناشئة توفر 53% من الوظائف بالسعودية

دبي تبدأ تجربة صبغ شوارع تخفيض السرعة باللون الأحمر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »