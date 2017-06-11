1658 مبتعث سعودي في الولايات المتحدة مهددون بعقوبات مخالفة الإقامة

أصدر مركز الأبحاث الأمريكي "بيو" تقريرا يكشف أن النسبة الأكبر لمخالفي مدة التأشيرات الأمريكية- الفيزا، هم من الطلاب، وجاء في التقرير الذي استند لمعطيات وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة (DHS) أن قرابة 2,419 سعودي خالفوا مدة الفيزا الممنوحة لهم، وكان نصيب الطلاب السعوديون المبتعثون حوالي 1658 ، وذلك من أصل 135,108 حاملي الفيزا السعوديين للعام 2016.



وتحث القنصليات الخليجية عادة الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالفئات المختلفة للتأشيرة «فيزا» للطلبة الأجانب، حيث يوجد اتصال مباشرا بين الجامعات الأمريكية وإدارة الهجرة، كما أن ارتفاع نسبة الغياب أو ضعف أداء الطالب يعتبر مخالفا لشروط الإقامة والتأشيرة الدراسية.

وتنص قوانين الهجرة الأمريكية أن عقوبة مخالفة فترة الإقامة والزيارة تؤدي إلى حرمان المخالف من الحصول على فيزا جديدة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.