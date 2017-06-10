مدرسة في دبي تطلق أول برنامج ماجستير للصغار في المنطقة

أعلنت "مدرسة أركاديا الابتدائية" عن إطلاق أول برنامج ريادة أعمال مخصص لطلاب المرحلة الابتدائية في المنطقة بهدف إلهام وتحفيز الطلاب وتعليمهم مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال ويستند هذا البرنامج على منهاج برنامج السنة الأولى لماجستير إدارة الأعمال من كليتي إدارة الأعمال الرائدتين في العالم: "كلية وارتون للأعمال" و"كلية لندن للأعمال".
وسيُقدم برنامج "ماجستير إدارة الأعمال للصغار" إلى جميع الطلاب ابتداءً من السنة الدراسية الأولى وسيغطي عدداً من المجالات مثل التمويل والإدارة والتسويق وريادة الأعمال وفي نهاية البرنامج ستتاح الفرصة أمام الطلاب لعرض أفكارهم الخاصة في مجال الأعمال أمام أولياء الأمور.
وذكر نافين فالراني الرئيس التنفيذي لـ’مدرسة أركاديا التحضيرية‘ ومصمم برنامج ماجستير الصغار، وفق وكالة أنباء الإمارات إن برنامج "ماجستير إدارة الأعمال للصغار" الخاص بمدرسة "أركاديا" صمم ليكون جزءاً رئيسياً من برنامج التعلّم المثمر في المدرسة بحيث يوفر الفرصة للتلاميذ لوضع خططهم الخاصة في مجال الأعمال ويعمل هذا النوع من المبادرات على غرس البذور الأولى لريادة الأعمال في أذهان الأطفال فضلاً عن تعليمهم كيف يمكن للشركات أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.
ويعزز برنامج "ماجستير إدارة الأعمال للصغار" المتاح حصرياً لطلاب مدرسة "أركاديا" من مزايا برنامج ’رواد الأعمال المقيمين‘ في مدرسة "أركاديا" ويمنح الطلاب فرصةً فريدة للتعلم من التجربة الواسعة لمصمم البرنامج نافين فالراني والتي اكتسبها بصفته عضواً في المجلس التنفيذي لكلية وارتون بالإضافة إلى عضويته في المجلس الدولي لخريجي كلية لندن للأعمال.المزيد من أخبار الإمارات
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