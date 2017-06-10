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تعليم

وزارة التربية السورية لم تصدر نتائج التعليم الأساسي

أريبيان بزنس
السبت، 10 يونيو 2017
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وزارة التربية السورية لم تصدر نتائج التعليم الأساسي

(أريبيان بزنس) - لم تصدر وزارة التربية السورية، اليوم السبت، نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) لدورة العام 2017 مثلما أعلنت أواخر مايو/أيار الماضي بأنها ستكون اليوم السبت.

 

وكانت الوزارة قالت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك يوم 30 مايو/أيار الماضي إن "موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي السبت 10/6/2017".

 

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي قد بدأت يوم الأحد 14 مايو/أيار الماضي وانتهت يوم الخميس 25 مايو/أيار الماضي.

 

وشكك محرر أريبيان بزنس للشأن السوري بأن تصدر وزارة التربية نتائج شهادة التعليم الأساسي مساء اليوم السبت، وقال إن إعلان الوزارة الأخير -والذي كان يوم 30 مايو/أيار الماضي-حول أنها ستصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي بعد 11 يوماً -أي اليوم السبت- هو إعلان مبالغ فيه.

 

وأوضح "لأن الوزارة عادة لا تعلن عن موعد صدور النتائج إلا قبل 48 ساعة من الإعلان عنها مع بعض الاستثناءات".

 

وأضاف أن الوزارة حذفت إعلانها السابق حول أنها ستعلن عن نتائج التاسع اليوم السبت.

 

 

 

  

 

 

 

 

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