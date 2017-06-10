وزارة التربية السورية لم تصدر نتائج التعليم الأساسي

(أريبيان بزنس) - لم تصدر وزارة التربية السورية، اليوم السبت، نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) لدورة العام 2017 مثلما أعلنت أواخر مايو/أيار الماضي بأنها ستكون اليوم السبت.

وكانت الوزارة قالت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك يوم 30 مايو/أيار الماضي إن "موعد صدور نتائج شهادة التعليم الأساسي السبت 10/6/2017".