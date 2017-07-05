دبي العطاء تطلق برنامجاً لتعليم الفتيات في مصر مدته 3 سنوات

أطلقت دبي العطاء ــ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ــ برنامجاً جديداً في مصر لتعليم الفتيات بهدف معالجة بعض التحديات المتعلقة بتعليم الفتيات والمساعدة على تنشئة جيل جديد من القادة من خلال برنامج تصل قيمته إلى 7 ملايين و347 الف درهم.
ويمثل البرنامج، وفق وكالة أنباء الإمارات، الذي يُعرف بـ "ضمان دعم تعليم سليم وآمن للفتيات في مصر" أول تدخل لدبي العطاء في هذا البلد ويعكس البرنامج الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات الحاجة إلى الشمولية والتمكين والبيئة المدرسية المحسنة وتطوير أساليب التدريس فضلاً عن إعادة النظر في المناهج الدراسية من خلال توفير تعليم سليم من شأنه إعداد الشباب لمستقبل ناجح وزاهر.
بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى التعليم لحوالي 15,000 طالب وطالبة وضمان حصولهم على بيئة آمنة ومشجعة للتعلم في صعيد مصر والذي يشمل محافظات أسيوط وبني سويف والمنيا ويعتمد البرنامج نهجاً متعدد الأوجه لتحقيق الأهداف من خلال صقل المهارات القيادية للفتيات عبر أنشطة خارج المناهج الدراسية الى جانب ممارسة الرياضة، كما يقدم البرنامج الفرصة للفتيات لممارسة القيادة من خلال المشاركة في اتحاد الطلاب.
وسيشجع البرنامج أيضا الجهات الفاعلة في المدارس على التعرّف على أهمية تمكين الطالبات وتحسين المرافق التعليمية ورفع المستوى العام للتعليم من خلال تطوير قدرات المعلم في التعليم باللغة العربية، علاوة على ذلك يتضمن البرنامج التدريب على أساليب التعلم النشط وأساليب الانضباط الإيجابية لخلق بيئة مدرسية أكثر تشاركية.
وجاء هذا البرنامج استجابة إلى حقيقة مفادها أنه على الرغم من الالتحاق شبه الكامل بالمدارس الأساسية وزيادة ميزانية التعليم العام في مصر إلا أن هناك عددا كبيرا من الأطفال في البلاد لا يزالون محرومين من التعليم السليم أو حتى أي نوع من التعليم.
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