دبي العطاء تطلق برنامجاً لتعليم الفتيات في مصر مدته 3 سنوات

أطلقت دبي العطاء ــ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ــ برنامجاً جديداً في مصر لتعليم الفتيات بهدف معالجة بعض التحديات المتعلقة بتعليم الفتيات والمساعدة على تنشئة جيل جديد من القادة من خلال برنامج تصل قيمته إلى 7 ملايين و347 الف درهم.

ويمثل البرنامج، وفق وكالة أنباء الإمارات، الذي يُعرف بـ "ضمان دعم تعليم سليم وآمن للفتيات في مصر" أول تدخل لدبي العطاء في هذا البلد ويعكس البرنامج الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات الحاجة إلى الشمولية والتمكين والبيئة المدرسية المحسنة وتطوير أساليب التدريس فضلاً عن إعادة النظر في المناهج الدراسية من خلال توفير تعليم سليم من شأنه إعداد الشباب لمستقبل ناجح وزاهر.

بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى التعليم لحوالي 15,000 طالب وطالبة وضمان حصولهم على بيئة آمنة ومشجعة للتعلم في صعيد مصر والذي يشمل محافظات أسيوط وبني سويف والمنيا ويعتمد البرنامج نهجاً متعدد الأوجه لتحقيق الأهداف من خلال صقل المهارات القيادية للفتيات عبر أنشطة خارج المناهج الدراسية الى جانب ممارسة الرياضة، كما يقدم البرنامج الفرصة للفتيات لممارسة القيادة من خلال المشاركة في اتحاد الطلاب.