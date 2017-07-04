سرعة بديهة شاب سعودي تنقذ طفلا أمريكيا

ساهمت سرعة بديهة شاب سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ حياة طفل كاد يختنق، ولدى سماع استغاثة أم أمريكية تصرخ لنجدة طفلها الذي كان يختنق سوى طالبًة للنجدة ، وحينها بادر حمود كليبان وهو خريج جامعة فالبو في ولاية إنديانا، بإجراء علاج الإسعاف الأولي للاختناق، اي ما يسمى مناورة هايمليخن حيث سارع إلى الإمساك به من الخلف وضغط على بطنه لدفع قطعة الحلوى خارج حلقه.



وقالت الأم ميليسا بالاس التي تعيش في مدينة فالبارازيو بولاية إنديانا لموقع " NWI " : "لم أكن أعرف ماذا يجري، لكن هذا الشاب جاء وأنقذ طفلي" ووقعت الحادثة في صالون حلاقة عندما علقت قطعة من الحلوى في حلق ابنها جايدن (9 أعوام) قبل أن يهرع شاب سعودي لإنقاذه.



وكان حمود كليبان (26 عامًا) قد دخل لتوه صالون الحلاقة عندما سمع صراخ الأم وشاهد الولد المختنق فسارع إلى الإمساك به من الخلف وضغط على بطنه لدفع قطعة الحلوى خارج حلقه.

يقول كليبان لـموقع " NWI " المحلي: إنه تصرف بسرعة خصوصًا أن صديقًا عزيزًا له في السعودية خسر ابنه قبل أيام بسبب حادث اختناق أيضًا.