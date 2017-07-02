وزارة التربية السورية تصدر نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 (البكلوريا)

(أريبيان بزنس) - أصدرت وزارة التربية السورية قبل قليل، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة دورة 2017 (البكالوريا دورة 2017) بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.
وكانت امتحانات الشهادة الثانوية قد بدأت بفروعها المختلفة يوم 30 مايو/أيار الماضي وانتهت امتحانات شهادة الفرع الأدبي يوم 13 يونيو/حزيران الماضي، ويوم 15 يونيو/حزيران انتهت امتحانات الفرع العلمي.
ويمكن الحصول على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية (البكلوريا) من خلال موقع وزارة التربية الرسمي واختيار الفرع عبر الرابط:
http://moed.gov.sy/scientific/index.php
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