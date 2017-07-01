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تعليم

وزارة التربية السورية: الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الثانوية والنتائج خلال أيام

أريبيان بزنس
السبت، 1 يوليو 2017
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وزارة التربية السورية: الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الثانوية والنتائج خلال أيام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة التربية السورية عن انتهائها من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) دورة 2017 بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

 

وقالت وزارة التربية -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- مساء أمس الجمعة إنه "تم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الثانوية"، مضيفة "ستصدر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وكانت الوزارة أصدرت نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة دورة 2016 بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية يوم السبت 2 يوليو/تموز 2016.

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