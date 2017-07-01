وزارة التربية السورية: الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الثانوية والنتائج خلال أيام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة التربية السورية عن انتهائها من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) دورة 2017 بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

وقالت وزارة التربية -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- مساء أمس الجمعة إنه "تم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الثانوية"، مضيفة "ستصدر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة".