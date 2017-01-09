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تعليم

"أبوظبي للتعليم" يعلن غدا نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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"أبوظبي للتعليم" يعلن غدا نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر والبالغ عددهم 14 ألفا و 672 طالبا وطالبة ستكون متاحة غدا في نظام "معلوماتي" المرتبط بنظام معلومات الطالب الإلكتروني / eSIS / عبر الرابط // .https://maaloumati.adec.ac.ae //.

 

وأكد المجلس في بيانه ضرورة تسجيل طلبة الصف الثاني عشر في نظام " معلوماتي " من أجل الحصول على معدل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول .. مشيرا إلى أن النظام يتيح لطلبة المدارس الحكومية والخاصة الحصول على تفاصيل الدرجات في جميع المواد من أي مكان عبر شبكة الإنترنت.

 

وفق وكالة أنباء الإمارات، يتطلب الدخول إلى نظام معلوماتي التسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية بشكل صحيح حسب شروط نظام حكومة أبوظبي حيث قامت المدارس بتسجيل الطلبة وتم توفير اسم مستخدم وكلمة مرور لكل طالب في جميع مدارس إمارة أبوظبي لتمكينهم من الدخول إلى النظام بسلاسة.

 

كما يمكن استخراج نسخ إضافية لشهادة الدرجات وذلك من خلال التقارير المتاحة للطباعة مع القارىء الذكي "كيو ار كود" والموجود أعلى الشهادة ويستحيل تزويره.. الأمر الذي يوفر عناء الجهد والوقت على الطلبة وأولياء الأمور.

 

يذكر أن النظام متاح من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمجلس على جميع الأجهزة الذكية تحت اسم / ADEC SERVICES /.

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