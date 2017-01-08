"جامعة حمدان بن محمد " تنضم لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد"

حصلت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" على عضوية "شبكة الجودة" التابعة لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" /ICDE/ في إنجاز عالمي جديد يمهد الطريق أمامها لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الارتقاء بالتعليم العالي وتفعيل دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز - الذي بموجبه انضمت الجامعة إلى نخبة المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية - المستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة باعتبارها مؤسسة سباقة في تعزيز الجودة في التعليم في العالم العربي استنادا إلى نموذج التعلم الذكي والتعلم مدى الحياة ومساهما فاعلا وداعما لليونسكو في ترجمة أهداف "التنمية المستدامة حتى عام 2030" على صعيد "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، خطت الجامعة خطوة متقدمة على درب التميز في ترسيخ ثقافة جودة التعليم في العالم العربي من خلال ترشيح الدكتورة سوما الحاج علي مديرة "مركز التميز والحوكمة" بصفة منسق عام إقليمي للجودة في "شبكة الجودة" التابعة لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد".

وتفتح هذه الخطوة النوعية آفاقا رحبة أمام الجامعة لتوحيد الجهود مع المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية لدعم المبادرة المشتركة بين "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" و"اليونسكو"والرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الذكي والمفتوح والمرن انسجاما مع التوجه الدولي نحو النهوض بالتعليم العالي ليكون ركيزة متينة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مجتمعات آمنة حول العالم.

وقال الدكتور منصور العور رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" إن الإنجازات المتلاحقة التي تقودها الجامعة على صعيد إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم في العالم العربي تماشيا مع متطلبات القرن الـ 21 تتواصل في ظل المتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.

وأضاف أن انضمام الجامعة إلى عضوية "شبكة الجودة" كممثل للعالم العربي في "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" هو إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات التي لطالما كانت الأولى في إرساء دعائم متينة لإثراء المعرفة وترسيخ ثقافة التعلم الذكي في العالم العربي استنادا إلى أعلى معايير الجودة والابتكار لبناء أجيال قادرة على استشراف وصنع مستقبل أفضل وأكثر أمنا واستدامة.

وشدد العور على أهمية الانضمام إلى الشبكة التابعة لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" الذي يلعب دورا محوريا في ترسيخ ثقافة التعليم المفتوح والمرن كدعامة هامة لإحداث تغيير جذري وإيجابي في مستقبل الأجيال الحالية والقادمة في مختلف أنحاء العالم لا سيما في الشرق الأوسط .

وأكد التزام الجامعة بدعم "شبكة الجودة" وفاء منها للمبادئ الأساسية التي قامت عليها في جعل التعلم مدى الحياة أداة جوهرية لتحسين حياة الناس بما يصب في خدمة مساعي منظمة "اليونسكو" لترجمة أهداف "التعليم حتى عام 2030" في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ونوه العور باختيار الدكتورة سوما الحاج علي لتكون منسق عام إقليمي للجودة في العالم العربي في إنجاز نوعي ومسؤولية جديدة تدفع الجامعة لمواصلة العمل المشترك مع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" لاستكشاف آفاق جديدة لتطوير مسار التعليم بما يتماشى مع عصر المعرفة ويدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة محليا وإقليميا.

وأكد التزام الجامعة بدعم الجهود الدولية في مجال توفير التعليم عالي الجودة للجميع باعتباره القوة الدافعة لبناء مجتمعات أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.

وأوضح أن انضمام الجامعة إلى "شبكة الجودة" يعتبر دفعة جديدة لها في اتجاه ترسيخ مفهوم التعلم عن بعد وإرساء دعائم متينة لتوظيف المنصات التعليمية البديلة بالشكل الأمثل في خدمة مسار التنمية بالاعتماد على الابتكار والجودة والتحول الذكي.

جدير بالذكر أن "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" يضع جودة التعليم والتعلم مدى الحياة في مقدمة أولوياته الاستراتيجية مدعوما بالتزام مطلق بدعم أهداف اليونسكو "التنمية المستدامة حتى عام 2030".

ويرتبط المجلس بشراكة استراتيجية مع "اليونسكو" بهدف توطيد التنسيق الدولي في مجال التعليم للجميع مع التركيز على التعليم الذكي والمرن والمفتوح لتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء العالم ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.