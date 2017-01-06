توزيع 20 ألف روبوت على طلبة الصفوف في مدارس الإمارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات أنه تم البدء بتوزيع 20 ألف روبوت على طلبة الصفوف من 4 حتى 9 في كافة المدارس الحكومية، لدعم منهاج مادة التصميم والتكنولوجيا.

وتلفت الوزارة على حسابها على تويتر إن ذلك" يأتي توفير 20 ألف روبوت في إطار خطط الوزارة الرامية لتكريس روح الابتكار والإبداع والتنافسية بين الطلبة".

ونشرت الوزارة صور لمركز تدريب المعلمين بعجمان خلال تنظيم دورات تدريبية بحضور700 معلم ومعلمة في مجالات الروبوت والتصميم التكنولوجي واخصائيي المختبرات المدرسية.

وعكفت وزارة التربية والتعليم السنة الماضية على إعداد نواة تدريبية جديدة، ضمت أكثر من 30 معلماً ومعلمة لمادة «التصميم والتكنولوجيا، المقرر تدريسها للمرة الأولى خلال العام الدراسي الجديد 2016-2017، لطلبة الحلقة الأولى والثانية.

تركز الوزارة على الاستعانة بمعلمي تلك النواة، في تأهيل وتدريب زملائهم من الكوادر التدريسية المتخصصة لتلك المادة في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية.

التدريب على المادة الجديدة التي تدرس في المدارس لأول مرة، بإشراف فريق متخصص من وزارة التربية، يضم ممثلين عن إدارة المناهج والابتكار والتدريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤسس فيه وزارة التربية نواة تدريبية مكونة من 950 معلماً وخبيراً تربوياً، ومدربين من مؤسسات تعليمية محلية وعالمية، ضمن أكبر برنامج تدريبي تخصصي للمعلمين، حيث يستهدف 12 ألفاً و 535 معلماً ومعلمة، و1000 من القيادات المدرسية، فضلاً عن 717 معلماً احتياطياً يتم إشراكهم للمرة الأولى، في ضوء خطة الوزارة لإعداد كوادرها التعليمية بالشكل الأمثل، لتدريس المناهج الدراسية المطورة، ورفع كفاياتهم، وتحسين أداء ومهارات المنتسبين للبرنامج بحسب صحيفة الخليج.