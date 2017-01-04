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تعليم

جامعة أردنية تحقق بتحرش أساتذة بطالباتهم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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جامعة أردنية تحقق بتحرش أساتذة بطالباتهم

أحالت الجامعة الهاشمية الأردنية عدداً من أعضاء هيئتها التدريسية للتحقيق بعد تقدم طالبات بشكوى لرئاسة الجامعة تفيد بتحرش هؤلاء الأساتذة بهن.

 

ونقل موقع "خبرني" الأردني عن وزير التعليم العالي عادل الطويسي إن الجامعة الهاشمية تحقق بتهمة التحرش مع الأساتذة، دون التصريح عن عددهم، أو وقت وقوع الحادثة.

 

وقال "الطويسي" إن العقوبة التي ستقع على هؤلاء الأساتذة، حال ثبوت التهمة عليهم، هي العزل، ما يعني فصلهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم.

 

كشف مصدر بالجامعة الهاشمية أن التهمة ثبتت على "الأساتذة المتحرشين"، وأن الأمر يحتاج لأسبوعين لصدور قرار بحقهم. وقال للموقع إن الشكوى، سُجلت بالجامعة قبل أسبوعين، وانتقلت إلى "المجلس التأديبي الأولي".

 

ويمر التحقيق في الجامعات الحكومية، بثلاث مراحل، تعرض خلالها القضية على ثلاثة لجان مختلفة، الأولى تسمى لجنة تحقيق، بينما تُنقل القضية إلى لجنة ثانية حال ثبوت التهمة وهي مجلس تأديبي أولي. وتنتقل القضية إلى مجلس تأديبي استئنافي بعد صدور القرار من المجلس السابق.

 

وتعد الحالات التي تشتكي بها الطالبات الأساتذة بحالات التحرش قليلة، رغم الكثير من التصريحات التي تشير لحصول مثل هذه الحوادث في الجامعات الأردنية.

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