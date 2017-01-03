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تعليم

الإمارات: "التربية" تدرج كتاب "ومضات من فكر" ضمن مناهج الصف الثامن للعام الدراسي الحالي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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الإمارات: "التربية" تدرج كتاب "ومضات من فكر" ضمن مناهج الصف الثامن للعام الدراسي الحالي

تبدأ وزارة التربية والتعليم تدريس كتاب "ومضات من فكر" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي حيث انتهت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة بالوزارة من وضع الاستعدادات اللازمة لإدراجه ضمن مقررات الصف الثامن. 

 

وعملت على وضع كتاب أنشطة مرافق لكتاب "ومضات من مفكر" يتضمن مختلف المفاهيم والمستهدفات العلمية والقيميَّة التي تسعى الوزارة لغرسها في وجدان الأبناء الطلبة فضلًا عن دليل للمعلم للكتاب ذاته.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات،  قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن خطط التطوير الشاملة التي أطلقتها وزارة التربية تطال مختلف فروع المعرفة والمناهج المدرسية وتأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إيجاد مخرجات تعليمية متكاملة مسلحة بالعلم تعلي من شأن هويتنا الوطنية والحضارية.

 

 

وأكد أن كتاب "ومضات من فكر" الذي تعتزم الوزارة تطبيقه خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي ينضوي على معارف إنسانية وحضارية متكاملة تلخص تجارب قائد فذ وتفتح الباب للطلبة لتعرُّفِ فصول هامة من تاريخ الدولة ورجالاتها حيث قدمت معلومات الكتاب من خلال 36 سؤالًا وهي مجمل التساؤلات التي أجاب عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال فعاليات القمة الحكومية لعام 2013 وضُمِّنت في كتاب "ومضات من فكر".

 

 

مشيرًا الى أن الكتاب يحوي تجارب متفردة خاض غمارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والتي من شأنها أن تثري الجوانب العملية لدى الطلبة وفقًا للمستهدَف من المنهاج المقرر.

 

 

 بدوره قال الدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة مناهج الصفوف المتوسطة إن الإدارة ومن خلال فريق عمل متكامل عكفت على دراسة كتاب "ومضات من فكر" واستخلصت منه مجمل القيم الوطنية والإنسانية والحضارية ووضعت إطارًا منهجيًا وعلميًا لتقديم تلك القيم لطلبة الصف الثامن بما ينسجم مع الخطط التطويرية الشاملة لوزارة التربية والتعليم.

 

 

وأضح الحمادي أن قسم الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية بالإدارة أعد كتاب أنشطة مصاحبٍ لكتاب /ومضات من فكر/ يشتمل على المهارات التخصصية للمادة إضافة إلى مهارات التفكير العليا مشيرًا الى أن الهدف الرئيس منه هو ربط الطلبة ببيئتهم ومجتمعهم وتنمية الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم وقد صُمِّمَت الأنشطة في الكتاب بصبغة وطنية خالصة إذ ربطت مستجدات الساحة المحلية بالأحداث الإقليمية والدولية مشيرًا الى أن كتاب الأنشطة سيُقدَّمُ للطلبة متزامنًا مع كتاب "ومضات من فكر".

 

 

وبين أن الوزارة استندت في إعداد كتاب الأنشطة الخاص بكتاب "ومضات من فكر" على وثيقة معايير المنهج الوطني للتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية ومحاورها الرئيسة ووثيقة الباني المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة كذلك وثيقة مواصفات الطالب الإماراتي فضلًا عن وثيقة مهارات القرن الـ 21.

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