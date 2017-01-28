إخفاق 30% من السعوديين في إتمام دراستهم الجامعية

أظهر تقرير حكومي أن 30 بالمئة من السعوديين المقبولين بالجامعات يخفقون في إتمام دراستهم ولا يحصلون على درجة جامعية في جامعات المملكة.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أظهر تقرير لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحديات التوظيف الراهنة في المملكة وقدمها بالتأكيد على أن 30 بالمئة من السعوديين الذين يلتحقون بالجامعات يخفقون في إتمام الدراسة والحصول على الدرجة الجامعية.

وذكرت الصحيفة اليومية أنه وفقاً لتقرير وزارة التعليم للعام 35ـ1436 فعدد المستجدين في مرحلة البكالوريوس 211 ألفاً و890 طالباً وطالبة مما يعني أن نسبة المخفقين من هذا الرقم 63 ألفا و567 طالباً وطالبة، كما أن 4 بالمئة فقط من خريجي التعليم العالي هم من خريجي التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني على الرغم من أن أغلبية الوظائف الشاغرة تقع في هذا المجال، إضافة إلى أن 70 بالمئة من السعوديين يعملون في القطاع العام.

وعدَّ التقرير من المعوقات أمام التوظيف أن 55 بالمئة من النساء و33 بالمئة من الرجال يختارون تخصصات عليها طلب منخفض في القطاع الخاص، كما أن 80 بالمئة من النساء في سن العمل لسن من الناشطات اقتصادياً.

وأوضح التقرير دعم "هدف" لأكثر من 236 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم عبر برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف وتأنيث المحلات النسائية وقنوات التوظيف "طاقات" إضافة إلى برنامج دعم المعلمين والمعلمات، واستفادت معظم قاطعات الأعمال من الفرص التي وفرتها منشآت القطاع الخاص من خلال برامج الصندوق التي تعنى بالتدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين، وتجاوز عدد الفرص الإجمالية التي أتاحها القطاع 306500 فرصة وكان نصيب القطاع التجاري 100 ألف بنسبة 33 بالمئة يليه قطاع المقاولات بنسبة 21 بالمئة وبـ65 ألفاً و577 فرصة.