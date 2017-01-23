وزارة التعليم السعودية تنفي إعادة هيكلة رواتب المعلمين وخفضها

أكد مسؤول في وزارة التعليم السعودية أن الوزارة لم تصدر أي تنظيم في شأن سلم ودرجات المعلمين كما أنه لم تصدر هيكلة للرواتب.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مسؤول في وزارة التربية إن رواتب المعلمين والمعلمات كما هي وليس ثمة خفض كما تم تداوله، موضحاً أن أنخفاض رواتب الكادر التعليمي في المدارس سيكون بعد تقاعدهم من العمل الميداني.
وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى تزايد أعداد طالبي التقاعد من المعلمين والمعلمات والموظفين التابعين للوزارة خلال الفترة الماضية، مبينا أن طلبات التقاعد مستمرة حتى الآن بسبب الخوف من خفض الرواتب.
وجاءت المسؤول بعد أن تناقل معلمون وموظفون تابعون لوزارة التعليم، أمس الأحد، إشاعة عن إعادة هيكلة سلم الرواتب، وما تضمنته من خفض لها.
وكان وزير التعليم السعودي أحمد العيسى قال، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هناك لجنة مشكلة لدراسة تغيير سلم رواتب المعلمين، وأن الوزارة تنتظر ما ستسفر عنه نتائج اللجنة.المزيد من أخبار السعودية
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